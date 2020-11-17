在製藥廠如火如荼研發新冠肺炎疫苗的同時，股神巴菲特掌理的柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）大買製藥公司股票，意味著股神認為製藥產業可望因疫苗問世受惠。

根據柏克夏呈交美國證管會（SEC）的文件顯示，第三季柏克夏買進美國藥廠艾伯維（AbbVie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）、默沙東（MSD）和輝瑞（Pfizer）股票，前三家公司的投資金額各在18億至19億美元之間，輝瑞的投資金額為1.36億美元。

柏克夏在9月底前投資上述製藥公司，時間遠遠在輝瑞、德國生技公司BioNTech，與美國藥廠莫德納（Moderna）的疫苗傳出捷報之前。

柏克夏投資人暨Cheviot Value管理公司投資組合經理人波拉克（Darren Pollock）表示，巴菲特曾說，如果他要投資製藥產業，他會採取一籃子策略買進數家公司，而不是買進單一公司的大量股票。

巴菲特在疫情肆虐美國時買進製藥類股，暗示股神認為製藥界可望因疫苗最終研發成功而受益。

柏克夏在第三季削減銀行股持股，將醜聞纏身的富國銀行股票減持約一半，並將手中剩餘的摩根大通股票幾乎出清。

在此同時，美國銀行（BoA）依然得到股神青睞，柏克夏將美銀的持股提高9％。根據FactSet數據，柏克夏持有美國銀行將近12％的股權。

柏克夏第三季斥資2.76億美元買進T-Mobile US股票，並出售好市多（Costco）持股。

柏克夏坐擁1,500億美元現金，投資人與分析師密切關注巴菲特的投資動向。整體而言，柏克夏最大的股票投資依然是蘋果、美國銀行與可口可樂。

Edward Jones資深股票研究分析師（James Shanahan）沙納漢表示，柏克夏的投資組合越來越平衡，近年增加科技和通訊類股，並減持金融服務類股。

(工商 )