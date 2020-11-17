標普道瓊指數公司16日宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）將納入標普500指數，12月21日生效。特斯拉成為標普成分股，可望刺激股價再上層樓。

想要成為標普指數成分股必須達成多項條件，其中包括市值至少達82億美元，而且連續四季呈報獲利。

特斯拉目前市值將近3,870億美元，超越豐田、迪士尼和可口可樂，且該公司連續五季獲利，寫下公司創立17年來首次。

特斯拉10月公布亮眼的第三季業績，拜上海廠推高產量所賜，該季淨利創下3.31億美元紀錄。值得一提的是，特斯拉該季出售環保排放積分給其他汽車廠，進帳3.97億美元，這筆款項協助特斯拉維持獲利。

特斯拉被納入標普500指數，意味著有一檔成分股將被剔除，標普道瓊指數公司表示，相關消息稍晚再做公布。

標普道瓊指數公司9月調整成分股時，外界便預期特斯拉可望入列，但最終並未如願。特斯拉終於成為標普的一員，可望激勵投資人信心，帶動股價進一步走升。2020年迄今，特斯拉股價累計狂飆逾467％。

根據研究機構Ned Davis Research表示，企業被納入標普500指數通常能帶動股價上漲，不過漲勢不一定維持長久。在1973年至2018年加入標普指數的企業，一年後股價表現通常遜於普標指數。

標普道瓊指數公司9月並未透露未將特斯拉納入成分股的原因，但部分分析師表示，可能是特斯拉高度倚賴出售環保排放積分來拉抬獲利。

儘管特斯拉股價狂飆和業績好轉，但仍有不少質疑聲浪。投資研究公司New Constructs執行長崔納（David Trainer）表示，特斯拉成為標普成分股可能促使投資人拋售持股，了結獲利，將為指數帶來風險。

(工商 )