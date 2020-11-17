喬山（1736）17日榮獲台灣國際品牌第17名，品牌價值1.77億美元，創下連續15年來獲獎殊榮，也是本屆得獎品牌中，品牌價值成長最多的公司。

由經濟部工業局主辦，並與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作的「2020年台灣國際品牌價值調查」，17日公布得獎名單，喬山集團再度榮獲台灣國際品牌第17名，由喬山業務副總羅雅芳代表出席領獎。

這是喬山集團連續第15年榮獲台灣國際品牌殊榮，今年品牌價值再度提升至1.77億美元，較去年成長21％，亦為本屆得獎品牌中，品牌價值成長最多的公司。

成立於1975年的喬山，1997年起，陸續創立自有品牌「Johnson」、「Matrix」、「Vision」及「Horizon」，2020年還併購日本富士醫療器公司，集團新增一品牌生力軍「Fujiiryoki」。

日本富士醫療器是按摩椅的發明者，具有業界領先的產品開發水平和品牌實力，亦為日本最大的按摩椅公司。值得一提的是，1954年誕生於日本大阪的富士醫療器，取得日本厚生省頒發世界遺產證書，以表彰其發明的特殊貢獻與地位。

喬山表示，集團憑藉著完整多元的產品線及及優質的客戶服務，持續深化全球布局，目前集團布建有5個製造工廠、34家行銷子公司，及遍布全球的自有零售專賣店，隨著人類對於健康意識的提升，喬山將秉持初衷，持續研發創新，提高產品附加價值，致力於成為促進人類健康的最佳企業。

(工商 )