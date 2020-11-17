台南市新營區男子陳建松家與鄰居陳姓夫妻長期不睦，今年7月3日晚間陳男不滿母親被鄰居夫妻辱罵「看門狗」，一時情緒失控持刀攻擊對方，導致鄰居先生傷重不治，鄰居妻子也重傷但幸運獲救。台南地方法院17日開庭辯論時，被告當庭表明已籌措100萬現金要向死者妻子道歉，但被拒絕，死者妻還啜泣指「永遠看不到先生了！」要求法官從重量刑。

被告的委任律師也代表陳建松致歉說，被告在衝動下做出不該做的事，也願意承擔錯誤，籌措100萬元現金只是表達歉意，並不是和解的條件，加上被告符合自首要件，請求法官審酌量處有期徒刑，合議庭訂12月15日宣判。

今天下午台南地院開庭審理此案時，還傳喚案發地的黃姓前里長出庭作證。里長說，2年多前處理被告母親與鄰居夫婦的糾紛時，陳母曾訴苦說「與鄰居吵架」，她不了解雙方為何吵架，但因鄰居夫妻的年紀小一些，她勸說雙方以和為貴，不要再吵架；沒想到，陳母兒子竟然殺死鄰居先生。

被告看到母親到庭聆聽時，一度情緒激動哭訴說，因為母親被鄰居言語攻擊，才一時情緒失控做錯事，還起身向被害人家屬鞠躬致歉，並請求法官從輕發落。

至於死者妻子則當庭出示2年前死者被陳母拿棍棒毆打受傷的驗傷證明，還忍不住哭訴說，「那我咧！永遠看不到我先生了！」並問他們夫妻與被告有何仇恨，竟要致他們於死地？兩家鄰居如此久，被告居然下得了手，請求法官重判。

死者的姊夫也指出，拿100萬做什麼？人死了，對方家人有過來看一下嗎？死者妻子受傷住在加護病房20多天險些喪命，對方有來道歉嗎？

檢察官也認為，被告不是直接當事人，竟因母親與鄰居夫婦的糾紛懷恨在心長達2年，鄰居先生到醫院前死亡，其妻也險些喪命，手段殘忍，建請法官從重判處無期徒刑。

(中時 )