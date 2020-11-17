「因為折手指而分手」。一名女大生表示，自己在睡覺時男友竟趁她熟睡後，開始折她手指，她隨後馬上被痛醒，並怒斥男友，說自己在也受不了，因此和男友手了。貼文發出後許多網友表示分的好「分的好！把別人的不舒服當有趣，自私自利」。

原PO在「Dcard」上發文指出，自己男友一直都有折手指的癖好，男友天天都在折手指，折完手指後又去折腳趾，「看他天天折，折的好像很開心一樣」，有次她出於好奇，便叫男友教她怎麼折手指，結果男友拿她的手指做示範，「當下我被折的瞬間，真的把祖宗十八代的髒話都給罵出來了」。

後來原PO開始抗拒折手指這件事情，並且已經再三告訴男友「我很不喜歡被折手指，很痛很不舒服」，但男友卻一直講不聽。最扯的是男友竟然趁她睡著時偷折她的手指，讓原PO痛到醒來，最後氣不過向男友提分手，「他說我因為折手指跟他分手很小題大作？」

貼文發出後許多網友紛表示分手是明智的決定，「分的好！把別人的不舒服當有趣，自私自利」、「分了也好，妳前男友應該有病」、「為什麼這麼多不懂人話的人」。不過也有網友歪樓，表示這癖好太特殊「抱歉好好笑，這什麼奇怪男友」、「我覺得蠻好笑的...」、「看到一半我也自己折起來」。

(中時新聞網)