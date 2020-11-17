屏東科技大學生物科技系博士班學生張軒綸、陳思瑋等組成團隊，研發「光合益生菌培養包」，讓農民簡易培養光合菌，減少30％肥料使用並增加10％收成，作物也更優質。研究成果不但獲得教育部及經濟部獎金，團隊更成立公司，成功創業。

光合菌是促進植物根部發展的生長素，張軒綸說，植物的根像人的腸道，光合菌像益生菌，以往農民要培養光合菌，都是以糖蜜、豆粉等加工廢棄物當材料，不過這些材料所有菌種都可以吃，培育出的光合菌活性及純度都不夠，效果不夠好。

屏東科技大學生物科技系教授陳又嘉團隊，研發「光合益生菌培養包」，讓農民簡單又便宜的方法培養光合菌，長出的作物更優質。（潘建志攝）

屏東科技大學生物科技系教授陳又嘉（中）團隊，研發「光合益生菌培養包」，長出的作物更大更好。（潘建志攝）

屏科大生科系教授陳又嘉說，台灣地狹人稠屬密集農業，推廣生物科技農業能減少農藥、化肥使用，友善農業又有益環境。不過農民多有慣性，尤其老一輩農人很難接受新農法，如何以簡單操作、降低成本方式讓農民接受生物科技，非常重要。

5人組成「FUN轉農業」團隊，在陳又嘉帶領下研發製作簡易、價格便宜、效果又好的光合菌，經5年多努力終於成功。只要將菌種及「發酵培養膠囊」加入20公升水中，放置一周就能培養出光合益生菌，可澆灌5分地，價錢僅700多元。

張軒綸說，膠囊內有豐富的碳、氮等元素，是光合菌的「飯」，能養出優質菌種。團隊與萬丹紅豆農合作，使用光合菌8周後，能減少30％肥料使用並增加10％收成，目前高屏地區有60名農人加入，包括稻米、火龍果、芭樂、無花果等作物都有不錯成果。

研究成果也獲得教育部「U-start創新創業計畫」績優團隊，及經濟部小型企業創新研發等計畫優勝，並將獲得的獎金及補助金成立公司，成功創業。未來團隊會繼續研發芽孢桿菌、枯草桿菌等有益動植物的菌種，提升台灣農業。

(中時 )