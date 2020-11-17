新竹市林姓男子在108年3月間購買特斯拉汽車，未經社區管委會同意，在社區大樓地下室停車位設置充電樁，管委會提告，新竹地院民庭審理後，判林男需拆除充電樁管線並回復原狀。

此案發生在新竹市華揚天下公寓大廈，林男要在停車位裝設充電樁時，社區李姓主委告知此事要經管委會議決，管委會4月邀請廠商說明得知，充電樁屬高壓電流，電耗量大，若品質不良或裝設問題，極可能導致電線走火。

林男未等管委會議決，LINE訊息告知準備要請廠商進停車場施工，當時總幹事已明確告知，管委會尚未決議，請先暫停施工，但林男置之不理，請廠商施工。

此外，設置充電樁牽扯到共用的公共空間及可能須另設獨立電錶，此已涉及到住戶對共用部分使用的特別約定，依法須經過區分所有權人會議（區權會）以規約方式同意。

管委會提交至區權會處理，林男未出席表達權益，區權會就此議案決議不予通過，甚至設立規約主張不得隨意於公共空間設置軟硬體設施，對此充電樁裝設一案，投下反對票，林男並無權利濫用。

管委會提告後，林男舉建築技術規則建築設計施工篇第62條規定，作為可設置的主張，因該技術規則係108年5月修正增訂，而社區是於85年8核發建造執照，95年2月竣工，從當時歷史年代背景，根本尚未預想到社區未來會有電動車的使用。

地院民庭法官審理認為，舊社區依照當時的建築技術規則，是否能夠保證設置充電樁不會造成電線短路或電壓過強而失火，管委會本於此種情況，慎評估係屬適當。

而被告林男未經管委會及區權會同意即設置充電樁及管線，已有違公寓大廈管理條例，強硬安裝充電樁，已違法在先，區權會已議決拆除林男設置的充電樁，經管委會勸說今仍未並回復原狀。

林男認為拆除充電樁，不僅有違政府推動節能減碳與電動汽機車產業之美意，亦不合於現今之潮流，主張管委會應准許他裝設充電樁且不得要求拆除，地院民庭法官聲明，駁回原告之訴，審理後做出上述判決。

(中時 )