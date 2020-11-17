一名美國官員說，川普總統的撤軍計畫會繼續執行，可能在未來幾星期內，從包括阿富汗、伊拉克等衝突國家撤出大量美軍。對此，北約秘書長警告說，要是維和部隊過早離開阿富汗，反恐作戰等於是半途而廢，未來可能會對此決定付出更沉重的代價。

美聯社報導，北約是在2001年擊敗塔利班部隊，攻下阿富汗首都喀布爾，並成立一個世俗化的伊斯蘭政府，其後近20年，塔利班仍盤据在偏遠地區，並持續對喀布爾發動恐怖攻擊。目前在阿富汗的維和部隊是由北約數十個國家組織的國際軍團，人數不到1.2萬人，這些維和部隊為阿富汗正規軍提供培訓和建議。

雖然維和部隊成員中，超過一半的人員不是美國軍隊，但由30個國家組成的聯軍，在很大程度上依賴美國所提供運輸、空中支援、後勤和其他援助。甚至可以說，如果沒有美國的幫助，北約部隊難以行動。

北約秘書長延斯·史托貝格(Jens Stoltenberg)的一份聲明說：「我們現在面臨一個艱難的決定，我們在阿富汗已有近20年的歷史，沒有任何北約盟國，願意停留超過必要的時間。但同時，過早、或是匆促的離開阿富汗，所付出的代價可能會很高。」

史托貝格很少對美國說重話，自川普於2016年上台以來，他一直避免公開批評川普的決定。

他進一步解釋，阿富汗「仍然有再次成為國際恐怖分子溫床的危險，他們可能會再對我們的家園再發動襲擊。ISIS的殘部可能在阿富汗重建。」

史托貝格表示：「即使美國進一步裁員，北約也將繼續留在阿富汗，為他們提供訓練、提供建議，協助阿富汗安全部隊。我們會在2024年之前，繼續為他們提供軍事資源。」

迄今為止，美國是北約實力最強、最有影響力的盟友。美國在國防上的支出，超過了其他盟國的總和。但是川普總統任內，他經常指責其他北約盟國在國防方面的支出不足，揚言將美軍退出歐洲。此外，川普退出伊朗核協議與開放天空協議，引發許多歐洲國家的不解與不滿。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年曾表示，「北約面臨腦死危機」，他的意思是美國不願領導北約。

(中時新聞網)