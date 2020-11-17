金管會今公布，已核准蝦皮支付公司申請專營電子支付機構業務，為我國首家外資專營電支機構的公司；目前我國已有5家專營電支機構、23家兼營電支機構（含銀行、郵局、電票發行機構）。

外界最關注蝦皮陸資問題，金管會銀行局副局長林志吉表示，最上層母公司為紐約證交所掛牌Sea Limited，大股東雖然有陸資騰訊的影子，但換算下來騰訊以及創辦人等持有蝦皮支付持股僅2％，符合現行規定。

林志吉表示，目前蝦皮支付資本額僅500萬元，目前新加坡母公司已向投審會申請匯入4億9500萬元，未來要增資至5億元，最晚2021年中要完成，蝦皮支付第一階段以服務蝦皮購物的客戶為主，目前會員人數超過百萬。

根據金管會統計，蝦皮支付於去年每日平均餘額已達31億元，林志吉表示，已達法定逾1年日平均餘額10億元、申請專營電支機構的標準。

金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，蝦皮支付公司未來可以經營的業務項目包括：代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。

(中時 )