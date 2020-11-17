誠品生活前進東南亞，2022年要在馬來西亞首都吉隆坡展店，首店進駐有「吉隆坡金三角」稱號的武吉免登（Bukit Bintang）商圈核心地標「The Starhill」商場，誠品生活董事長吳旻潔今（17日）表示，全店2000坪，會有大於敦南店的書店和咖啡店。

YTL楊忠禮置地及發展公司副總裁楊恭賢（左起）與誠品生活董事長吳旻潔以馬來西亞傳統招呼手勢表達誠摯的祝福。（誠品生活提供）

馬來西亞具備觀光交流、人口年輕、族群和文化多元4大特色，吉隆坡都會區有8、900萬人，與北北基相當；「The Starhill」所屬的YTL楊忠禮集團，創辦人楊忠禮受封「丹斯里拿督斯里」，是南洋四大金門移民商族代表之一，事業版圖遍及歐、亞、澳各洲，涵蓋營建、地產開發、零售、飯店旅遊等，在日本、澳洲等有9家商場。

誠品生活2012年首度跨出台灣，目前包括台灣36店、香港4店，大陸蘇州、深圳，與東京日本橋共43店。吳旻潔表示，2016年、2017年起陸續去大馬看過10幾個地點，去年與YTL楊忠禮集團第3代YTL楊忠禮置地及發展公司副總裁楊恭賢接觸，今年一度因疫情想暫緩展店，後因楊恭賢對實體店發展有信心、堅持不放棄，雙方仍照計畫合作。

吳旻潔引述父親吳清友1989年創立誠品時所言，「希望誠品能成為亞洲地區華人社群中深具影響力，且獨具一格的文化創意產業，對於提升人文氣質有貢獻。」看好大馬3000萬國外旅客中有一半來自新加坡，未來也能前進新加玻展店。

吉隆坡武吉免登商圈的「The Starhill」商場，全館有7個樓層，涵蓋百貨和飯店。（誠品生活提供）

(中時 )