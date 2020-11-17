國民黨政策會政研部主任陳俊安今天示警說，新冠肺炎的疫苗陸續問世，不管是德國BNT還是美國的Moderna，預計都將在年底至明年初提供疫苗，而在各國陸續接種疫苗後，國境可能解封，沒疫苗可用的台灣將陷入邊緣化困境，甚至成為已注射疫苗國家的拒絕往來戶。

陳俊安說，蔡政府的疫苗政策至今沒有明確方向國產疫苗因為受試者不足，第三階段恐怕沒有足夠效度的樣本數，而COVAX的採購中，雖付了訂金，但何時能買到能買到多少也不得而知，東洋與 BNT的合作告吹，更是讓我們失去明年初就有疫苗可用的可能。

他指出，目前已知BNT疫苗將供給日本、歐盟、英國、美國，而Moderna疫苗則是在美國本土使用，各國陸續接種後，疫苗泡泡成形，沒有疫苗的台灣，將更加邊緣化，甚至成為拒絕往來戶。

陳俊安強調，蔡政府號稱超前部署，卻在疫苗這個關鍵環節嚴重落後，至今不僅沒趕緊找解方，還成天大內宣地粉飾太平，最終犧牲的除了國人健康，還有台灣的經濟。

(中時 )