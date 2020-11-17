空軍五聯隊長少將謝日升說明戰機失聯過程。（王志偉攝）

空軍花蓮基地一架F-16A單座戰機（機號6672），17日晚間6時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性任務，雷達光點不久後於機場東北面海域消失。（羅奕琳攝）

花蓮空軍基地，晚間燈火通明。（王志偉攝）

空軍F-16，機號6672戰機單座駕機，今晚6時5分自花蓮夜航訓練起飛，6時7分雷達光點消失在花蓮外海處，駕駛員第26作戰隊隊長蔣正志上校，飛行總時數2230小時。空軍五聯隊長少將謝日升晚間緊急召開記者會，強調國防部已加派黑鷹搜救機松山起飛及海軍S-70C型反潛機花蓮起飛搜救中，另海巡署加派艦艇現場搜救中。謝日升希望各界一起集氣，軍方會盡最大努力找到蔣上校。

空軍五聯隊長少將謝日升表示，今晚執行夜航訓練的共有4架，蔣正志駕駛2號機，僚機起飛後，雷達就沒有看到F-16，光點最後消失高度粗估6000呎以上，失聯方位約在花蓮機場東北面8海哩，在空軍塔台均未聽聞任何無線電呼叫，雷達亦無顯示。天候情況，今晚6時，小雨，飛行員報告2000呎疏雲，4000呎至7000呎密雲，以上可目視。

謝日升表示，6672號機的飛機總時間2861小時，上次週檢為今年8月23日進站，9月19日出站，出站後迄今派飛51又55小時，共飛行52批；發動機操作時間4583.30小時，上次週檢時間為今年9月12日進站，10月9日出站，週檢後使用時間44.9小時，昨下午也有排飛。

至於上校作戰隊長為何要實施晚間任務？謝日升強調，聯隊F16飛行員，沒有人不參加飛行訓練，蔣正志是一名優秀幹部，更需要身先士卒，且夜航練習非臨時增加。針對近來共軍擾台頻繁，空軍夜航任務是否有增加？謝日升也強調，飛航任務均按照計畫訓練。

資料顯示，44歲的蔣正志是空軍官校正期88年班，為戰術專精教官，去年9月1日接任空軍第五聯隊第廿六作戰隊隊長，飛行總時數2230小時，F-十六飛行總時數1815小時。

「當務之急，希望全國國人跟國軍一起集氣，盡最大努力找到蔣上校。」謝日升說，國軍除出動2架直升機外，國軍及海巡共派遣5艘船，其中包括一艘獵雷艦從蘇澳港出港搜救，「希望把蔣上校活生生、平平安安地帶回來」。

(中時 )