由大陸主導的RCEP (區域全面經濟夥伴關係協定) 15日正式簽署，但台灣卻被排除在外。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，蔡英文總統稱，雞蛋不能都放在同個籃子，但現況卻是根本沒籃子可放。她坦言，前高雄市長韓國瑜過去在總統大選就曾提過這一警訊。

東協10 國與大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，這份協定涵蓋全球3分之1國內生產毛額（GDP）。美媒《華爾街日報》報導指出，RCEP是由東協在2011年提出，由北京當局主導，亦是這份協定的重要元素，該協定承諾關稅削減幅度低於CPTPP，加上出口商只需要一個原產地證書就可以與任何其他成員進行貿易，相較於其他亞洲現有經濟協定規則簡單。

蔡英文總統17日回應，台灣不能像過去一樣，把雞蛋放在同一個籃子裡，所以政府一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會。

游淑慧17日在臉書轉貼粉專「高雄歷史哥」的貼文，貼文提及，韓國瑜早在2019年12月15日就在政見發表會表示，「綜觀台灣對外貿易，台灣已經變成一個孤兒了，中國大陸、韓國、泰國、印尼全部變成一個經濟圈…」。

她同時也指出，對於蔡總統稱台灣不能加入RCEP，是因為過去都把雞蛋放同一個籃子裡，但現況卻是，「我們現在是拿著雞蛋，沒籃子要讓我們放」。

台灣未加入RCEP 蔡英文：雞蛋不能都放在同個籃子 但總統，我們現在是拿著雞蛋，沒籃子要讓我們放啊！ 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年11月17日 星期二

(中時新聞網)