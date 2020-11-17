蔡志忠有關佛學的著作與漫畫影響了許多人獻身佛教，在大陸的佛教復興過程中發揮重要作用。（圖／佛教在線）

享譽全球的台灣著名漫畫家蔡志忠17日落髮出家，轟動了兩岸文化界。這位自幼即立志做漫畫家，後來鑽研佛經、道教、儒家文化與物理學，是一位做什麼事都全心投入的文化工作者與藝術家。尤其是其出版有關佛教與儒家文化的漫畫集，在大陸非常暢銷，極大地影響了大陸年輕一輩對佛教與儒家文化的認識，對促進近30年來佛教與儒家文化在大陸的復興有重要作用。

上世紀80年代時期，蔡志忠已是台灣與日本知名漫畫家，出版了數十部作品，包括知名的《莊子》、《老子》、《列子》等以儒家為背景的創作，以及傳統中華文化故事及以佛教為題材的作品。當時大陸正處於改革開放的前期，文化市場與宗教活動受先前十年文革摧殘幾近奄奄一息，文化題議仍經常受政治鬥爭的干擾，文化出版品非常稀少。

兩岸尚未三通前，台灣與香港出版品在大陸無法出版，僅有少部份內容無關政治、社會、經濟體制的書籍可以在大陸的圖書館中陳列並提供市民借閱。其中來自台港的漫畫作品是圖書館中最熱門借閱書籍，尤其受到年輕人喜愛，但是書冊數量很有限，排隊借閱甚到要等上好幾個月。當時大陸圖書館裡的蔡志忠等人的漫畫書幾乎被翻爛，有些台灣人為大陸朋友的小孩偷帶幾本蔡志忠的漫畫書必須藏好，否則出版品屬違禁品，很容易在機場被海關沒收。

上世紀90年代，兩岸逐步開放三通，出版界的交流日漸熱絡，蔡志忠等漫畫家作品早為大陸青年所熟悉。很多年輕人在幼時藉著他的漫畫初步了解到儒家文化與佛教文化，有些甚至還能比他們父母對這些傳統中華文化有更多的了解。大陸在進入21世紀之初，掀起一陣儒家文化復興風潮，這些以通俗文化方式在青年當中傳播儒學思想的作品實屬功不可沒。

受蔡志忠佛教漫畫影響的人極多，其中有多位優秀的北京大學畢業生，後來都成為大陸佛教界的骨幹。例如在河北佛學院擔任教務長、柏林禪寺堂主明影法師，原就讀北京大學地質系，平時喜好思考，執著於追求生命的意義，1989年畢業後在北京擔任公務員，過著平淡且與世無爭的生活。1990年代大陸市面開始出現佛學書籍，他首次接觸到漫畫《六祖壇經》後，深覺鬱悶，自忖「原來中國還有這麼好的文化，我居然過去一無所知，還以為六祖慧能是日本人。」從此開啟他追求佛學的生涯，2001年在柏林禪寺正式剃度出家。

蔡志忠的《六祖禪經》是1984年在日本創作，他在日本時觀賞過李連杰主演的電影《少林寺》，便決定要找機會拍攝有關少林寺的動畫片。兩岸文化交流熱絡期間，蔡志忠與大陸的出版商進行合作，首先在大陸出版了一些作品。不久又因其名氣與曾經出版有關少林寺與禪學作品，2006年受邀到少林寺訪問，不久後便公開表示死後想要葬在少林寺中。

台灣漫畫家蔡志忠決定剃度出家，回首紅塵已了無牽掛。（圖／佛教在線）

蔡志忠在2012年與大陸商務印書館合作，在杭州成立個人工作室與一家名為巧克力動漫的公司，此後杭州的第7、8屆國際動漫節上，蔡志忠都是活動中極受歡迎的主題作家。他當時受訪時表示非常喜歡杭州，「我生於臺灣，希望老死於杭州，葬於少林寺」。現在於少林落髮受戒，正是符合他多年來的心願，自此準備留在少林寺。

大陸的蔡志忠粉絲經常還會提起的一件事是他「一天只吃一頓飯」，這是他在接受知名電視主持人魯豫訪問時所透露的訊息。他說，通常天黑了他就會睡覺，大約會在凌晨1點醒來開始工作，這時候充滿激情和靈感，早飯從來不吃，因為一吃了早飯整個人就變「豬頭」了，缺乏靈感，而且這個習慣一直保持了44年。工作起來除非做完，否則不會停止，同時也不停地喝咖啡，但身體從來沒有什麼毛病，幾乎沒進過醫院。

蔡志忠曾說，「我從來都不怕死，什麼時候死我都會微笑著死去」，「過好自己的每一分每一秒，沒有敷衍，盡到責任，這就是我的生命」。他的作品以多種語言在59個國家出版，發行總量超過5000萬冊，他曾說，「我是中國人有史以來賣書最多、版本最多的作家，這一點不要懷疑。」

蔡志忠是台灣土生土長的一代漫畫大師與藝術家，他獨樹一格的宗教與儒學漫畫影響了幾代人，推動了大陸佛學與儒學在文革災難後的復興，大陸媒體更封他為中華文化漫畫領域獨一無二的傳奇人物，可謂實至名歸。

(中時新聞網)