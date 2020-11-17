民進黨桃園市議員王浩宇罷免案第二階段連署書，目前正等待中選會公布最後結果。對此，退將于北辰表示，王浩宇也開始緊張了，因為他也發現整個中壢有20萬人討厭他，所以他開始散播一些奇怪的訊息，比如韓國瑜可能來桃園參選，企圖阻止罷免投票。

于北辰17日在廣播節目《千秋萬世》中表示，本來王浩宇一直認為罷免案第2階段不會過，很多人也來安慰他，所以他很安心，可當第2階段過了，他也跌破眼，開始覺得背後是不是有政黨、地方力量加入，但于北辰直言，「說實話，政黨沒有加入罷免，因為我們覺得這是公民活動」。

于北辰指出，醞釀罷免王浩宇的公民團體，一路走來十分辛苦，甚至連募款都差點沒達標，而且是他們動說政黨力量不要進來，因為王浩宇最希望就是政黨力量進來，所以他不斷透過網軍放消息。

于北辰還直言，「我也滿同情他的，他掉進聲量的漩渦，無法自拔」，並指他當初以很低的成本當選，且得票數在中壢能排進前5，所以他認為能夠用網路經營的方式繼續下去。但這次他發現，中壢30幾萬選民，支持他就那1萬多人，他嚇一跳，原來討厭他的人有將進20萬。

于北辰分析，王浩宇也知道，真的喜歡他的只有1萬6，討厭他的20萬，所以他開始不斷拋一些奇怪的議題，而他稱韓國瑜會去選桃園市長，就是企圖營造他被韓粉欺負的氛圍，和警告藍綠在地陣營，並希望藉此阻止罷免。

(中時新聞網)