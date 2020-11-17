「家宴農家酸菜魚」單品售價1280元。（凱達大飯店提供）

「五柳百花山泉鱸」採用來自宜蘭的山泉鱸魚搭配精湛的刀工，口感鮮嫩彈牙，每份1280元。（凱達大飯店提供）

預訂凱達「牛轉乾坤年菜套餐」享早鳥8折優惠。（凱達大飯店提供）

明年國曆2月中旬為農曆春節假期，各家星級飯店提早祭出年菜早鳥優惠吸客。凱達大飯店推出新菜式「蘇東坡墨跡東坡肉」，由連續3年獲得年菜評比冠軍，且擅長融合滬、粵、湘等料理與台菜的行政主廚戴于益構思，業者表示，購買凱達「牛轉乾坤年菜套餐」於明年1月31日前預訂付款，即享早鳥8折優惠，全套7道菜原價8560元，優惠價6848元，另預購3道年菜以上並付清全額，贈送精美保溫袋1個。

其中，「蘇東坡墨跡東坡肉」為主廚全新創意菜色，他將這道名饌以墨魚汁、竹碳粉入菜，經6小時滷製，彷彿如蘇軾作詞時不經意打翻硯臺渲染而成，外觀烏亮具濃郁醬香，最後點上金箔增添貴氣，有開運招財之意。再來是主廚改良自四川料理的「家宴農家酸菜魚」，將宜蘭的高山泉鱸魚以及關西北埔客家酸菜，熬煮8小時融入高湯中，讓魚肉吸收酸菜、泡薑再加入藤椒油，酸菜香氣撲鼻，伴隨微麻口感；「五柳百花山泉鱸」為來自台南的傳統家常菜，五柳意指將五彩的食材切絲入鍋，加上採用來自宜蘭的山泉鱸魚，口感鮮嫩彈牙。

而「青花椒魚露雞」則將雞肉放進主廚自製潮式滷水中，低溫浸泡熟成，以上等大紅袍花椒醬汁與藤椒油交替澆淋，再鋪上新鮮青花椒串，入口後麻中帶香；延續去年得獎菜色「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」精選台灣在地新鮮食材，外觀繽紛的五行食材，養生健康又美味。

業者表示，飯店餐廳提早發布年菜菜式，主因為目前外帶商機夯，尤其年菜市場頗大，但受疫情影響，「自飯店外帶年菜」的情況逐年增加，飯店餐廳業績亦相對成長；尤其，「主廚堅持年菜要新鮮，所以不採用冷藏外帶的形式，而是以常溫外帶年菜的形式，提早發布年菜菜式，讓消費者能享早年價8折，餐廳也能提早備料、做好準備」。

(中時 )