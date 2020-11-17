（興富發烏日高鐵百億大案「夢幻誠」，17日晚間驚傳火警。圖／台中市消防局）

房市近來銷售暢旺，就連工地也很「旺」！興富發（2542）幾近完銷的百億超級大案「夢幻誠」案，目前已興建到9樓，17日晚上9點15分驚傳工地火警，從5樓起火燃燒，民眾從台中高鐵站就能看見熊熊火勢，台中市消防局獲報派出10多輛消防車、近30位消防人員前往工地搶救，目前火勢已獲得初步控制，人員傷亡與財物損失待查。

興富發建設表示，起火原因不明；詳細起火原因，有待警方進一步調查。

興富發「夢幻誠」案基地位於烏日區高鐵路二段、高鐵二路口，面積廣達7,600坪，產品規劃22～34坪、2～3房，住家總戶數高達1,674戶，目前已經銷售一空；至於店面66戶、目前已經銷售57戶，全案幾近完銷，總銷金額高達150億元！該案不僅是興富發插旗烏日高鐵特區的首案，更是台中房地產市場近幾年總銷金額最高的單一建案！

因此，當興富發「夢幻誠」今晚驚傳工地失火時，火燒畫面在社群網站瘋狂轉載，從幾百公尺外的台中高鐵站就能看到猛烈的火勢；有已購客戶還在網上發文，擔心「工期會因此延宕吧！」

(工商 )