有鑒於疫情期間來客數大減、業績下滑，購物中心營運業者計劃將空蕩的商場空間改造成小型倉儲中心並出租給零售商，希望搶搭電商興盛風潮為自己另尋生路。

自3月起，受疫情拖累，許多購物中心被政府認定為「非必要業務」而勒令關門，儘管部分州商場後來重新開放，但民眾擔憂染疫導致生意一落千丈，有些商場業者甚至走向破產一途。

研調機構Placer.ai數據顯示，與去年同期相比，喬治亞與德州等州購物中心5月初來客數平均下滑83％。

事實上，生意慘淡的購物中心向來是電商與快遞公司熱門收購標的。亞馬遜、DHL與聯邦快遞等公司希望買下這些商場並改造成倉儲中心，原因在於購物中心通常鄰近住宅區並靠近主要高速公路入口，適合做為產品或包裹遞送前的最後一站。

物流科技公司Takeoff Technologies總裁兼創辦人派德羅（Max Pedro）指出，旗下至少一名客戶正考慮採用此政策，這名客戶是歐洲大型購物中心營運商、擁有數百家據點，但不願透露客戶姓名。

(工商 )