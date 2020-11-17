今年國際體育賽事因為新冠肺炎疫情延賽或取消，職業網球選手大受影響，在無法比賽的日子，網球女將詹詠然沈澱自己、反思自己，並把一路以來的經歷，寫成新書《你已是 你所需的一切》，將於下周日（29日）5點半在誠品松菸店3樓Forum舉辦新書發表會。

詹詠然表示，職網生涯中曾因為傷病而被迫暫停，期間不但維持訓練，研讀博士班課程，平和的心情讓她能夠以不同的視角來回顧生命中的諸多事件，也從中整理很多心 得，看到自己人生中的重大課題，她並說，受到知名節目主持人李四端的鼓勵，以及許多幫助過她的貴人們支持，試著把許多過往不曾講過的故事，還有長年在外征戰的見聞與心得都寫下來，希望能將自己因為網球而得到的領會和收穫，都分享給讀者和球迷朋友們。

詹詠然也解釋書名定為《你已是 你所需的一切》的原因，是因為她在球場上體悟到要專注在當下， 而每一次的揮拍、對戰和勝負，其實自己都有能力應對，這些挫折和悲喜，慢慢地帶領自己心目中的美好境界前進。

下周日的新書發表會，詹詠然也會和讀者、球迷分享心情，也會有簽書活動，不克前往的粉絲，也能透過博客來、金石堂和誠品的網路書店預購限量親筆簽名版《你已是 你所需的一切》。

(中時 )