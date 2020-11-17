前陣子有一則新聞，在大陸瘋傳鬧得沸沸揚揚，長沙一名鄭姓男子拋棄妻子與3名子女，不惜花400多萬，追求一名莊姓空姐，甚至想與對方再婚，但鄭男與空姐交往一年後發現，原來莊女一直暗地和同事交往，甚至多次發生性行為、床上還留下體液被抓包，當時許多網友狂虧報應，最近鄭男的前妻終於現身，並發表了律師聲明。

這起「空姐騙婚」事件，在湖南長沙掀起熱議，甚至有youtube節目將事發過程完整記錄，已婚的鄭男今年初認識23歲莊姓空姐，為了追求她不惜花百萬人民幣（約新台幣400至500萬元）買名牌包、鑽戒等奢侈品，還一同負擔莊女親友的生活開銷。

想不到莊姓空姐「道行更深」，原本已經論及婚嫁的兩人，鄭男也買下婚房、婚戒，就在兩人交往一年後，鄭男發現莊女手機裡有曖昧訊息，於是他暗自前往莊女所在的城市，看到莊女帶著男同事回家過夜，而且還不止一次，同時還在床上發現毛髮、體液和保險套等證物，莊女也坦承與多名男子發生關係，氣炸的鄭男玉石俱焚，將所有事情公開爆料。

鄭男前妻也因此被網友肉搜，前妻近日終於受不了，出面受訪並打算向鄭男求償，因為擔心小孩受到影響，加上小孩與前夫感情相當好，「我不希望將來小孩長大後，聽到的爸爸是這樣一個形象」，並會透過法律途徑，維護作為配偶一方的財產權利，以及婚生子女的合法權益。

(中時新聞網)