空軍司令部於17日上午在空軍台東志航基地，為日前殉職的F-5E飛行官朱冠甍舉行烈士公祭典禮。國防部發言人粉專也PO出一張朱冠甍彈著吉他的手繪圖，並表示，「冠甍，你的任務結束了，謝謝你」，且會將他的歌曲和志願傳承下去。
國防部發言人臉書粉專17日發文表示，「冠甍，你的任務結束了，謝謝你。」並指出，軍英勇殉職的朱冠甍中校今日於空軍志航基地舉行公奠典禮，三軍統帥蔡英文總統前往臺東親頒褒揚令、致祭及慰問遺屬，表彰殉職烈士朱冠甍中校對國家的犧牲與奉獻。
國防部發言人粉專指出，冠甍從小就立志要當飛行員，朝向目標不斷努力，即便經歷艱辛的磨練，仍然堅持理想，終於成功圓夢，加入守護國家的行列，他的離開不僅是國軍的損失，也是國家的損失，謝謝他盡忠職守，守護國家安全。
國防部發言人粉專也說，雖然現在冠甍不在我們的身邊了，但他的精神與信念不會離開我們，中華民國國軍為了守護國家安全，不怕苦、不怕難，只有把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，這才是懷念冠甍最好的方式。
最後，該粉專也引用《藍天》歌詞，並向朱冠甍致上敬意，「冠甍你的歌曲，你的志願，空軍的弟兄會替你傳承下去！」
文章來源：國防部發言人
(中時新聞網)
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