近日原PO到賣場內購買一盒雞蛋，截帳完看了購買明細才發現，實際上自己被收51元，會去告訴店員，才退回3元。(摘自我愛全聯-好物老實説)

全聯福利中心主攻社區客戶，深受許多家庭主婦們喜愛，由其時常祭出打折優惠，賣場內總能見到許多人在採買。不過近日有位民眾在結帳時發現，商品明細的價格竟比貨架上標價還貴，問了才知道，原來已經是老問題了。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上表示，近日到賣場內購買一盒雞蛋，標價48元，截帳完看了購買明細才發現，實際上自己被收51元，會去告訴店員，才退回3元。原Po直呼「這種情況似乎已經不是第一次了」。想問其他人，會不會為了3元向店員討回。

貼文一出，網友也對此現象議論紛紛，表示「我上次買鮮奶也是這樣耶」、「我也曾經被刷錯價錢，結帳完看完明細才會離開」，不少人在全聯結帳都遇過明細和架上金額不一致的問題。有網友指出，其實是員工忘記換標價了。「該區營業員價卡沒換到」、「系統改價了，現場沒換價牌而已」。

有民眾認為「付錢當下覺得ok，就不會回去看價格了，不想虐待自己的身心靈」。但網友指出，這並不是3元的問題，而是結帳時實際被多收錢的感受很差。網友虧說「老招了！常常有的情況，這樣賺錢才會快呀！看全聯的市場有多大」、「全聯真的很用心在賺錢」。

對此，民眾也呼籲，最好以後去全聯消費時，一定要確認結帳時的金額是否一致。表示「這種錯誤太頻繁到讓人無言」、「現在都要自己先算一下比較放心」、「全聯我現在買一定會要明細」、「比較在意是折數有沒有打到，因為買打折品就是因為打折，沒key到折數不就白忙一場了」。

(中時新聞網)