遠東SOGO天母店延續台北店周年慶買氣，本月25日起至12月6日登場，全館指定業種滿5000送500，SOGO天母店店長蕭淑英表示，由於是台北周年慶最壓軸，祭出全館秋冬服飾6折起，全館包含化妝品、精品、女鞋、鍋具、寢具、男/女/童裝、玩具等滿5000送500；大家電、影音、中外藝品、虎牌、象印滿1萬送500；首5日加碼買滿6萬加贈1000，目標業績要達10億1200萬元，年增3％成長。

SOGO天母店HAPPY GO卡友12月1日、2日單筆滿500元可兌換OWNDAY’S自動開收傘，現場備貨1萬8000支。（SOGO提供）

蕭淑英表示，天母商圈自成一格，疫後從5月起買氣恢復，化妝品、家電、超市、精品等都有成長；周年慶期間壓軸優惠拚高回饋，31個化妝品專櫃，增加SABON、香緹卡、DARPHIN 3個快閃櫃，8萬組特惠組2.3折起，較去年多1成，最高26％回饋。

SOGO天母店LG CORD ZERO溼拖無線吸塵器A9K-MAXZ（寂靜灰），原價2萬900元、特價1萬3000元。（SOGO提供）

運動最高42％回饋，優於outlet折扣，堪稱史無前例；其他最高回饋中，戶外服飾34％、女裝23％、珠寶17％、按摩椅22.7％；Apple單筆滿3萬元回饋5％、滿5萬回饋6％是市場少見，搶iPhone 12換機潮；美食快閃店有添好運、了凡等10家進駐。

SOGO天母店SHISEIDO NO1乳霜王，百優精純乳霜50ml+淨泉露-保溼30ml+賦活乳15ml+賦活露75ml X 2，價值6110元、優惠2340元，限量120組。（SOGO提供）

HAPPY GO卡友禮分波段兌換，指定日期單筆滿500元可兌換Hello Kitty保溫/保冷袋、馬克杯方巾組、長披毯，或OWNDAYS自動開收傘；單筆滿800元可兌換天母店獨家的DAKS 10英倫個性保溫瓶，限量2萬只送完為止。

(中時 )