藝人黃鴻升（小鬼）9月因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，留給眾人無限懷念，他生前自創的潮流服飾品牌「AES」也受到許多喜愛，沒想到小鬼的妹夫17日就透露品牌設計疑似遭到抄襲，並曬出對比圖，讓網友看了全氣炸。

小鬼的妹夫Sam，同時也是AES的品牌設計師，17日在IG限時動態PO出品牌去年發行的一款上衣圖，上面是一個大小眼的黃色笑臉，配上像中指手勢的綠色仙人掌，右下角還有英文寫著「感謝老天，是禮拜一」，幽默設計讓人看了會心一笑。

小鬼妹夫Sam曬出他牌抄襲對比圖。（圖／翻攝自IG）

而Sam貼出此款上衣圖時，還對比了他牌今年9月推出的服飾，明顯可見兩者圖案設計幾乎一模一樣，只有右下角的英文字不同，讓Sam忍不住痛批「做牌子的有點創意好嗎」，文末不忘附上一個嘔吐的表情符號。

貼文曝光後，許多網友湧入他牌的Instagram留言撻伐抄襲，更發現他牌竟還刪除留言，更加激動痛罵「有水準一點」、「下架道歉啦」、「抄襲還好意思？」、「若不是心虛幹嘛刪留言？」

(中時新聞網)