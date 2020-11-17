疑鑽車縫惹禍 外送員擦撞公車重摔亡 驚悚畫面曝 23:402020/11/17 中時新聞網 戴上容、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑鑽車縫惹禍 外送員擦撞公車重摔 驚悚畫面曝（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20歲熊貓外送員泰山對撞公車 外送員爆血傷重不治（戴上容翻攝） 泰山區泰林路、明志路一段今天晚間9時許發生死亡車禍！20歲傅姓男熊貓外送員與57歲黃姓大客車駕駛不明原因對撞，外送員傅男當場飛出留下大片血跡，救護人員獲報後，緊急將傅男送往輔大醫院急救，然而傷勢過重，家屬到院後悲痛的放棄急救；警方到事發現場採證，發現公車前後輪並未有血跡，騎士死因仍待進一步釐清。 (中時新聞網) #外送員 #車縫 #車禍 #騎士 #公車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牆壁老傳怪聲 消防員破牆驚見「衰臉小橘怪」秒融化 09:042020/11/15 萌寵 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 07:482020/11/17 社會 礁溪老爺露營車如移動城堡 04:102020/11/15 焦點要聞 桃園路口連環撞 4車擦撞6人受傷 14:142020/11/15 社會 Y字路口汽機車碰撞 老翁倒地不起 12:482020/11/16 社會 熊貓當機急滅火 官方祭賠償方案 12:582020/11/13 生活 槍彈藏鞋盒放樓梯口 鄰居打掃發現遭判1年8月 21:422020/11/16 社會 熊貓疊6單拚外送！催油門暴衝料理台 2箱麻油雞翻一地 11:322020/11/17 生活 業務喝茫醉上路撞死焊接工 愛女哭罵「爸爸沒了」 12:052020/11/14 社會 超急件？ 外送員翹孤輪卡櫃台 驚險一瞬間 13:152020/11/17 社會 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 - 社會 【鼠年十大惡人7】隨機撞女子拖草叢性侵 惡狼全台流竄抓嘸人 - 社會 疑鑽車縫惹禍 外送員擦撞公車重摔亡 驚悚畫面曝 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。