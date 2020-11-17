20歲熊貓外送員泰山對撞公車 外送員爆血傷重不治（戴上容翻攝）

泰山區泰林路、明志路一段今天晚間9時許發生死亡車禍！20歲傅姓男熊貓外送員與57歲黃姓大客車駕駛不明原因對撞，外送員傅男當場飛出留下大片血跡，救護人員獲報後，緊急將傅男送往輔大醫院急救，然而傷勢過重，家屬到院後悲痛的放棄急救；警方到事發現場採證，發現公車前後輪並未有血跡，騎士死因仍待進一步釐清。

(中時新聞網)