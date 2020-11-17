泰國網紅Alizabeth 娘娘，先前因「中泰網友大戰」、「打拋豬放九層塔和番茄是死罪」等影片迅速爆紅，她有話直說又帶點激動的評論方式，得到許多網友支持。今(17日) 他在自己的頻道上更新了一支影片，要挑戰台水是水果王國的地位！因為她覺得，泰國的水果才是最好吃的。

娘娘不改說話激動的風格，一開頭就怒到要斷氣說：「她來台灣，有很多人台灣人跟她說，台灣的水果很好吃，泰國的水果不好吃」，她氣到直說怎麼可能，泰國才是水果王國好不好！

圖/ 翻攝自Alizabeth娘娘 YouTube

不過好在台灣的水果果然厲害，除了前面的橘子被比下去之外，當娘娘吃到火龍果、水梨、哈密瓜的時候，直說怎麼可能，這一定是加工的，怎麼可能那麼甜；同時也說自己很喜歡吃紅色的火龍果，因為上廁所的時候，會覺得自己變性了。

許多網友也加入「水果之戰」，在影片下留言「台灣的水果好吃，應該是工作人員不會挑的關係」、「泰國芭樂真的除了硬~不好吃」、「拿梨山雪梨直接打爆泰國」、「去泰國時很期待的吃了芒果飯…事實証明，台灣芒果比較好吃…XD」。

(中時新聞網)