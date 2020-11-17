林口派出所所長楊凱文、警員張瑞鈞、洪國瑋等人，日前晚間19時許，一名40多歲羅姓婦人突然神情緊張匆忙跑進派出所求助，表示接到電話通知網購資料有誤要去ATM操作解除封鎖，心中覺得不妥才來這邊尋求協助，所幸在操作ATM前，事先前往派出所諮詢以及員警專業熱心解釋，才能保住辛苦積蓄。

羅婦表示稍早接獲一通不明來電，對方聲稱羅婦因網購資料有誤並有異常使用紀錄，會被重複扣款並封鎖，並稱稍後會有郵局人員跟她聯繫如何處理，隨後便有自稱郵局客服告知其須儘快將依指示去郵局ATM操作，若不處理，名下財產將遭封鎖。

羅婦嚇得趕緊至附近郵局ATM操作，但心想郵局人員怎麼講國語會有中國口音，便先至附近林口派出所詢問，當時在所之楊所長與張、洪二員一聽隨即反應此為詐騙，耐心向其解釋相同手法遭詐騙之案例，所長並分享過去從事刑警工作的查緝經驗，操作ATM並不會解除任何封鎖，只會將戶頭的錢轉出去，只要對方提到「電話做筆錄」、「傳真公文」、「法院保管金錢」或「監管帳戶」等字眼，大多都屬詐騙手法。

此時羅婦才驚覺確實遭到詐騙，並由警方協助封鎖詐騙來電，並將電話號碼通報165系統。羅婦對警方此次熱心幫助之行為深表感激，羅婦同時表示，自己從柬埔寨移民臺灣近10多年，真的很感謝臺灣的警察總是如此熱心與專業，時常都能看見認真在巡邏，這次所幸有警方的幫忙，積蓄才未被騙走。

林口警呼籲大眾，接獲任何電話、訊息，要你提(匯)款或操作ATM，都可能是詐騙陷阱，如果民眾有疑問就立刻撥打110、165反詐騙專線，或直接與派出所洽詢避免遭詐騙。

(中時 )