英國首相鮑里斯·強生(Boris Johnson)前幾天與新冠確診者接觸，可能2度染疫的風險。所幸只是一場虛驚，他的痛毒檢測是陰性，但由於與感染者接觸，將繼續14天的自主隔離。

美聯社報導，強生首相是利用一種不需要在實驗室中分析的檢測法。這種測試法在英國尚未廣泛使用，但首相辦公室表示，這種試驗性方法的準確率不錯。

強生是在3天前，與議員會面之後才得知，這議員的新冠病毒檢測呈陽性，因此強生被告知必須進行自我隔離。

強生說他沒有任何症狀，會繼續領導政府，必要時採用視訊會議與閣員討論政策。

英國政府規定，一但與感染者接觸以後，沒有症狀者也必須自主隔離2個星期。

強生在今年4月份罹患新冠病毒，當時病情頗嚴重，高燒了一段時間，曾進入加護病房3天之久，之後好轉並康復。一般認為，新冠病毒康復者具有一定程度的免疫力，只是目前尚不清楚免疫效果能持續多久。因為目前已知確診的病例中，有少數人遇到2度感染的情況，表示新冠康復者的免疫力並非長期。

(中時新聞網)