（經濟部提供）

由經濟部主辦的「第19屆新創事業獎、第27屆中小企業創新研究獎暨第23屆小巨人獎」聯合頒獎典禮，於11月17日（星期二）下午5時，假臺大醫院國際會議中心2樓201室舉行。今（109）年度共有16家新創企業獲選新創事業獎、35件創新標的獲得創新研究獎及15家外銷績優企業獲頒小巨人獎，經濟部王美花部長親自為66家優秀得獎企業頒獎並加油打氣。

臺灣的創新實力備受國際肯定，瑞士洛桑管理學院公布臺灣位居世界競爭力亞太國家第三名，會中王美花部長提到「臺灣的中小企業有著極高的彈性，兼具日本企業的認真及美國企業的創新精神」，綜合的優點讓臺灣企業在國際上成為非常值得信賴的夥伴。

「新創事業獎」16家得獎企業來自科技、傳統、知識服務及微型企業產業，例如獲獎企業中，竹陞科技股份有限公司優化半導體無塵室，提供AI智慧化操控及物聯網大數據軟硬體整合方案；台灣百應生物科技股份有限公司以生物材料開發氣體感測器，應用於各種產業的環境安全或產品品質管理；耀主科技股份有限公司打造全球第一個「智能外掛式瓦斯爐自動關閉裝置」，結合雲端數據及遠端操控服務監控家用瓦斯使用情形，將AIoT延伸到家庭生活領域。

（經濟部提供）

「創新研究獎」35件獲獎標的涵蓋資訊與電子類、機械與自動化類、材料與生技類、服務類及綜合類，除傳統製造再升級外，更結合創新科技技術。人工智能股份有限公司建構創新的「Qbi AI 智能客服平臺」，協助經濟部「1988紓困振興專線」及衛福部中央健保署推出「智能客服機器人」，提供24小時防疫及紓困振興諮詢服務，展現科技客服國家隊之實力；精呈科技股份有限公司以工業4.0概念開發出優良實用的高精密度中型機，具備高效能、高節能、智慧聯網、自動化等機能，符合歐洲安全規範，通過TUV CE認證；醫百科技股份有限公司應用核心技術「光學定位與導航技術」研發而成的外科手術用導航系統，範圍涵蓋神經外科、整形外科以及耳鼻喉科，輔助醫師於手術時進行導航，利用微創減少臨床手術風險，提高安全性。

「小巨人獎」15家得獎企業產業涵蓋半導體、電子零組件、金屬製造、汽車底盤零件、手工具製造、自動控制、積木製造、保健研發及基因檢測服務等。力偕實業股份有限公司主要產品為氣動釘槍、氣動板手等氣動工具，外銷北美、歐洲地區，並提供客製化生產，國外客戶穩定，具有國際競爭優勢；川方企業股份有限公司從事車用絞盤、捲揚機及吊車等製造及銷售，獲得多項國內外專利，產品外銷5大洲、超過60個國家。

各得獎企業致力於其專業領域，重視創新研發與自我突破，且重視國際布局，敏銳掌握市場機會。今日的表現，值得我國中小企業相互勉勵學習，共同提升我國的經濟實力與國際競爭力！

得獎企業名單如下：

第19屆新創事業獎(16家)

科技產業組：炳碩生醫（股）公司、竹陞科技（股）公司；

傳統產業組：路易莎職人咖啡（股）公司、盧貝思（股）公司；

知識服務業組：耀主科技（股）公司、光禾感知科技（股）公 司、錫德斯生醫科技（股）公司、洽吧智能（股） 公司；

微型企業組：膜淨材料（股）公司、世創生物科技（股）公司、 春發成實業有限公司、絢麗光電（股）公司、昌 泰科醫（股）公司；

評審特別獎：台灣百應生物科技（股）公司、八結國際（股） 公司、芙彤園（股）公司。

第27屆創新研究獎(35家)

人工智能（股）公司、上暘光學（股）公司、

大愛感恩科技（股）公司、天明製藥（股）公司、

卉澄科技有限公司、印能科技（股）公司、

宇騫數位科技有限公司、年弘磁電工業（股）公司、

利佳精密科技（股）公司、貝克生醫（股）公司、

那米亞發酵（股）公司、拓連科技（股）公司、

知微科技（股）公司、奕智鏈結科技（股）公司、

破冰者國際（股）公司、國泰皮革工業（股）公司、

清展科技（股）公司、清豐企業（股）公司、

傑智環境科技（股）公司、創意興業有限公司、

晶達光電（股）公司、翔宣富企業有限公司、

華彩塗料實業（股）公司、集雅科技（股）公司、

達勝科技（股）公司、精呈科技（股）公司、

寬豐工業（股）公司、德廣數位設計有限公司、

歐思佛生物科技（股）公司、歐權科技（股）公司、

漢坤五金機械有限公司、邁雅設計有限公司、

薩摩亞商富甲一方餐飲管理顧問有限公司臺灣分公司、

豐趣科技（股）公司、醫百科技（股）公司。

第23屆小巨人獎(15家)

力偕實業（股）公司、川方企業（股）公司、

印能科技（股）公司、成大精機工業（股）公司、

亞信電子（股）公司、昌旺汽材工業（股）公司、

流亞科技（股）公司、逢興生物科技（股）公司、

勞朋企業有限公司、智高實業（股）公司、

碩奇科技（股）公司、慧智基因（股）公司、

龍進自動機械（股）公司、耀穎光電（股）公司、

鑫創電子（股）公司。

(中時 )