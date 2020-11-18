不少偏鄉地區小孩常因資源欠缺，無法完成夢想。宜蘭大同少棒就是其中之一，這些孩子愛棒球也有打棒球的資質，卻因經費不足面臨解散危機，當經營運彩也曾是輕艇國手的葉麟慶，得知此消息後，和原民彩券權益會長賴資凱一同出資協助，希望能拋磚引玉得到更刕資源，讓孩子能圓夢繼續打球。

1118_前輕艇國手熱愛運動 助偏鄉少棒圓夢

台灣少棒享譽國際，卻常傳出因資金不足而解散，也曾出現熱血的運動選手奔走尋找資源，葉麟慶就是其中之一，他看見這些皮膚黝黑，對棒球充滿熱忱的小朋友，每個都是台灣棒球未來的希望，不能因而抹煞他們的努力及實力。葉麟慶從輕艇國手從退役後就一直關注這議題，因緣際會之下展開運彩人生，並和店長賴資凱合作，一起為大同少棒募資，體會到取之於社會、用之於社會的美好。

賴資凱說，開始經營運彩之後，改善他們的生活外，也感覺多一層回饋社會的價值。因為運動彩券每投注100元就有10塊回饋體育發展，這就是取之於社會、用之於社會。

至於捐助棒球隊的部分，他也表示原本就知道偏鄉孩子資源不足，再加上葉麟慶本身就是國手，深知有熱忱與實力卻無法發揮的苦楚，倆人萌生資助偏鄉孩童的念頭，並在每年將此納入捐款項目中。

助人為快樂之本，相信這樣的正向循環在鄰里間可以不斷發酵，透過購買運動彩券，除了幫助體育發展之外，還可以將更多資源提供給有需要的人。

(中時新聞網)