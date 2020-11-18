娛樂8點半》男星霍建華2018年在宮廷劇《如懿傳》飾演乾隆皇帝，擁高顏值和迷人長睫毛的霍建華，霸氣又不失英俊氣息，霍建華因此被封「最帥皇上」，不過霍建華與林心如的婚姻，卻屢被網唱衰，而夫妻也以行動證明小倆口正恩愛著。

霍建華熱愛唱歌，渴望出唱片當歌手，霍建華17歲時就從幕後做起，他曾擔任曾國城的助理，直到2002年、霍建華為了爭取唱電視劇片尾曲的機會，於是接下第一部偶像劇《摘星》，霍建華意外和演戲結緣，這也是他熬了5年終於正式進入演藝圈。

霍建華接連以《海豚灣戀人》、《西街少年》、《千金百分百》成為偶像劇一哥。（圖／本報系資料照片）

霍建華隔年在《海豚灣戀人》中，演紅傲慢又有才華的音樂總監「鍾曉剛」，一頭長髮搭配憂鬱眼神，成為霍建華的招牌，接著，霍建華以《西街少年》、《千金百分百》成為偶像劇一哥，他還創下一年連拍7部戲的紀錄，人氣超夯。

霍建華自2005年起卸下台灣戲劇一哥光環，把演藝重心轉往大陸、從零開始，霍建華戲路和角色都不設限，陸續演出古裝戲《天下第一》、功夫喜劇《武十郎》、民國苦情戲《胭脂雪》等作品，而讓霍建華走向演藝事業巔峰的莫過於，在《仙劍奇俠傳三》飾演骨仙風的「徐長卿」以及電視劇《花千骨》的功夫掌門人「白子畫」。

霍建華以電視劇《仙劍奇俠傳三》、《笑傲江湖》、《花千骨》以及《如懿傳》等戲，再攀演藝事業高峰。（圖／取材自電視劇如懿傳、電視劇花千骨微博）

霍建華因此戲聲勢大漲，不過他對粉絲很有原則，不希望買禮物、不要花錢，霍建華還會像個嚴格長輩般對粉絲說教，叮嚀粉絲要注意安全、不要浪費錢，其實霍建華也曾提到，他對粉絲有責任感和影響力「不能一味討好，我不怕因此流失影迷，畢竟我是為他們好」，霍建華還因此被戲稱是「男友臉，爸爸心」，還成為娛樂圈的「老幹部」。

霍建華外型帥氣、個性低調，他很少傳出緋聞，也讓霍建華的感情動態備受矚目，不過霍建華選在2016年象徵我愛你的5月20日公開認林心如，小倆口也在同年7月底在里島舉行婚禮，並在隔年喜迎女兒「小海豚」出生。

霍建華在2016年幸福娶回林心如，並在隔年生下女兒「小海豚」。（圖／本報系資料照片）

林心如、霍建華從10年好友升格成「霍心」夫妻，愛情故事成為一番佳話，小倆口婚後也各自在戲劇上努力，但他們卻因為對婚姻生活低調，而屢次被網傳懷第二胎，甚至造謠離婚，夫妻對謠言都不以為意，不過當林心如日前被問到「被網離婚」時，她也不禁反問「如果離婚怎麼懷孕？而且按照懷孕傳聞，應該生3個了」。

就當霍建華與林心如婚變傳聞鬧得沸沸揚揚時，小倆口出席林心如爸爸的70歲壽宴，以具體行動粉碎婚變謠言，好歌喉的霍建華還上台獻唱〈心如刀割〉，因為歌名有老婆「心如」，撩妻無極限，而當林心如唱歌唱到感動流淚時，霍建華則趕緊拿著衛生紙奔上台，要給老婆擦淚，貼心又有愛的舉動，更是甜翻全場。

(中時新聞網)