臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，已收集超過達標份數2萬8783份，目前僅差6000份即達成40000份安全門檻；鳳山清捷隊預計11月20日送件至選委會。面對「罷捷」行動，黃本人表示尊重，鳳山清捷隊則再度回嗆，黃當初才自信滿滿說「鳳字很難寫」，如今卻又改口說「尊重」，實在非常諷刺。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」公布，罷捷總部將在11月20日（星期五）當天，正式啟動「鳳山罷捷 第二階段送件」活動，預計上午9點在罷捷總部集合、9:30步行出發至高雄選委會、10:00正式交件，邀請各方同志踴躍參加。文章附圖中也透露，目前僅差6000份即達成40000份大關。

根據《自由時報》報導，面對「罷捷」行動如火如荼進行，黃捷回應，尊重不同聲音，自己也會繼續努力讓鳳山選民看到他的付出。

消息一出，罷捷總部再度回嗆：「啊不是說『鳳』字很難寫」、「現在又變『尊重』喔」。其他網友則紛紛留言：「怕了吼？」「現在約34000份連署書，已經超過規定約20%了！你們已經很棒了！加油」、「鳳很好寫呦」、「罷到底」、「支持罷黃！」「地方民代不是職業，有些人把民代當職業，很要不得」。

(中時新聞網)