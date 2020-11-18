日前有網友在PTT分享「台大五姬」近況，使當年的校園美女們再度登上版面。其實除了台大五姬，「台大十三妹」也轟動一時，身為其中一員的會計品近照被翻出，昔日青澀臉孔蛻變成氣質美人，甚至有網友認為眉眼似王菲、張曼玉。

今年33歲的會計品，本名為周品延，是知名補習班老闆之女，住在台北天母，家境頗優渥，當年就讀中山女高時，美貌就被注意到，是人氣無名小站正妹，畢業後考上台大會計系，清新脫俗的臉蛋再度轟動校園，被選為「台大十三妹」之一。

她曾嘗試過拍網路影集，上過雜誌《FHM男人幫》，後來進軍網拍當模特兒，由於自帶高雅仙氣，迅速打開知名度成為御用網模，眾多女網友均敗倒在她的魅力，忍不住下單購物，就連男網友也被周品延的脫俗外型吸引，頻上PTT表特版。

周品延的近照曝光後，許多網友朝聖後驚艷不已，紛紛狂讚：「還以為是品品，原來是王菲」、「怎麼可以這麼正」、「氣質比在學校時高雅很多」、「這氣質這品味...應該是表特總合前十了」、「有點像張曼玉」。

(中時新聞網)