你有沒有佩戴戒指的習慣呢？至於該佩戴在哪隻手好呢？運勢命理老師艾菲爾表示，戴戒指和水晶的佩戴一樣，左手進、右手出，若想引進正面能量，請戴在左手；想排除負面能量，請戴在右手。帶尾戒則能防小人丶招來貴人，不同的手指佩戴方式，將帶來不同好運。現在就來看看該如何佩戴，看看身邊朋友配戴的戒指，是不是也代表著不同的意義！

▍戴大拇指：增加權勢丶官運丶創業運

適合材質：黃金丶翡翠玉石

大拇指代表權利。古代的國王丶富商，大多喜歡戴金或玉的戒指在大拇指上，頗有金貴、炫富的意味。這樣的戒指戴法，適合想要步步高升的人，踢走頑固主管，但要小心別被同事和上司識破，意圖顯露反而難以成功。

▍戴食指：增加行動力丶考試丶事業運

適合材質：鈦晶丶石榴石

食指代表行動力，許多手部動作都需食指配合。若是想在課業或是事業上有一番作為的人，可把戒指戴在食指上，把行動力引導出來。但要注意投入工作之餘，別忘記多與家人丶情人互動。

▍戴中指：增自信丶責任感丶健康丶家運

適合材質：黃水晶丶鑽石丶鈦晶

中指代表自我的認同度，國際上戒指戴在左手中指也代表已婚。若是比較沒有自信的人，或是做事容易懶懶的、常半途而廢，也可以把戒指戴在中指，增強自我認同感。若想全面開運，也可戴中指，能量會集中發揮。

▍戴無名指：增加桃花與婚姻運丶愛情運

適合材質：粉晶丶紅紋石丶彩色璧璽

無名指代表愛情運，國際上戒指戴在左手無名指，代表你已訂婚。大家都很關心的桃花運，想認識新對像，就把戒指戴到無名指。戴無名指也可增進人緣，增加愛情溫度。

▍戴小指：增智慧丶貴人運丶防小人

適合材質：璧璽丶黃金

小指代表靈巧丶智慧與福氣。國際上戒指戴小指，代表現在單身中。一般向人約定的打勾勾，也是使用小指，因此也有守護承諾的意義。想變得成熟丶運氣轉順，就把戒指戴小指。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)