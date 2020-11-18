【回憶殺】52歲女星王馨平是武打明星、竹聯幫成員王羽的愛女，母親為已故港星林翠，頂著星二代光芒出道一帆風順，但交往的男友卻不被父親接受被迫分開。多年過去，王馨平已是豪門少奶奶，近日接受媒體專訪，罕吐昔日分手原因。
王馨平畢業於政大新聞系，大四簽約唱片公司，細膩柔美的聲線驚為天人，很快就走紅歌壇，代表作有《別問我是誰》、《問你問我》、《伴你一生》和《生命有價》等，與劉小慧、黎瑞恩、湯寶如及周慧敏並稱「寶麗金五小花」。
不過王馨平沒顧忌偶像包袱，愛上同公司的新進鄭嘉穎，兩人曾與湯寶如合唱《飛出愛戀歌》，又拍攝電影《香江花月夜》，情感越來越濃，一談就是6年，但這段戀情不被看好，觀眾們認為鄭嘉穎配不上王馨平，就連鄭嘉穎的恩師戴思聰和王馨平的經紀人都持反對票，更別說父親王羽，直接公開大罵鄭嘉穎沒出息，小倆口難敵巨大的壓力，只能黯然分手。
在王羽的安排下，王馨平認識金融業富商李家輝，交往不到1年即閃婚，婚後老公給她無限黑卡，從不過問刷了多少錢，十分寵妻，王馨平後來逐漸淡出螢光幕，近年成為瑜伽老師，熱衷身心靈平衡及勻稱體態。
根據《香港01》報導，王馨平不願再提起昔日戀情，但為了要幫父親平反，難得鬆口說出當年分手真相，「講真，不是因為爸爸，我有自己主見，如果要是為了愛情，我是願意不顧一切也要在一起，但事實上我們走不下去。」
放開不適合的人，才有機會遇見真愛，這句話完全印證在王馨平身上，她與李家輝相知相惜19年，走過許多大風大雨，早已成為彼此生命中最重要的伴侶。
(中時新聞網)
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