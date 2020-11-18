展望第四季，市場聚焦美國大選、美國國會新一輪刺激經濟法案進度，以及新冠肺炎疫情捲土重來的風險，讓股票等風險性資產從第三季以來的上升趨勢變得更加複雜。面對各國史無前例的刺激經濟政策、短期內難以擺脫的低利率環境，投資人尋求收益所能做的選擇，不僅是股票、共同基金等風險性資產，債券配置更能替投資人帶來降低風險的效果。

如同優良的股票會有護城河般，投資組合若有債券配置，在面臨股災之際，就能降低傷害。美國總統大位獎落誰家，不僅牽動美國經濟復甦，也影響地緣政治局勢變化，加上美中貿易爭端、新紓困案進程，以及疫情重燃等消息衝擊下，美股短期將陷入震盪。對此，債市率先反應，美國公債殖利率上揚，高收益債券近期表現突出，預期經濟能持續緩慢復甦，投資級債券也出現逢低進場的好機會。

債券為機構因資金需求，向市場發行的有價證券，機構承諾於債券到期前，定期支付事先約定的配息，且於債券到期時，返還債券所載明之幣別面額予投資人，舉例來說，某單位發行面值為100美元的債券，票面利率為5%，投資人每年可拿5元利息，但債券價格會隨市場情緒波動，購入價格不同，殖利率也會隨之變化，如於債券上漲時賣出更可賺取資本利得，債券因其特性，提供相對穩定的現金流，可降低其投資組合波動性。

投資人可以根據自身的風險偏好及承受能力，選擇適合的債券種類。(圖/達志影像shutterstock提供)

債券通常由政府、金融機構，以及私人企業所發行，當中政府有稅收作為保障，其中又以美國政府發行的公債最具有指標性，若依照信用評等高低，債券類型可分為：投資等級債券、非投資等級債券(亦稱為高收益債券)。高收益債券並非保證高報酬，而是指信用評等較低的債券，其發行機構的違約率相對投資級債券高，進而提高配息率方能吸引投資人申購；因此，投資人可以根據自身的風險偏好及承受能力，選擇適合的債券種類。

根據中華民國信託業商業同業公會最新資料所顯示，透過特定金錢信託投資國外債券(國外機構所發行的債券，又稱海外債券)總額過去3年間已成長38%，顯示國外債券已成為台灣投資人的新選擇。

全球經濟面對史無前例的政策刺激下，新興市場美元政府債也備受看好。(圖/達志影像shutterstock提供)

新冠疫情將全球推入經濟衰退，美國聯準會宣示要扶持經濟，將其政策目標轉向實現平均2%的中期通膨目標，預料在2023年底前不會升息，美國10年期公債殖利率可能維持在1%以下，預期美國聯準會將利用通貨再膨脹帶動經濟成長與企業基本面改善，成熟市場的高收益債券前景看好；此外，全球經濟面對史無前例的政策刺激下，新興市場美元政府債也備受看好。

至於要如何挑選適合自身風險承受能力的債券產品？由於債券在店頭市場買賣，無論是報價、手續費的資訊差異，都影響投資報酬率，所以選擇知名度高且債券交易規模大的銀行更顯得尤其重要。

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渣打全球將近60個市場設有的據點和研究團隊，嚴選安全具潛力的債券標的。(圖/渣打銀行提供)

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※溫馨提醒：投資一定有風險，請投資人謹慎評估

(中時新聞網)