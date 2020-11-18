第二型糖尿病

一項新研究顯示，1天只要吃1顆蛋，就會把罹患第二型糖尿病的機率提高60％。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲研究人員針對8,545名中國成人所做的研究顯示，攝取雞蛋較多的人和高血糖有正相關。雞蛋的料理千變萬化，又富含營養價值，經常被稱為「健康速食」，但研究證明，吃不吃是個終極難題。

先前的研究顯示，吃蛋能預防糖尿病上身，而這項新研究又增添了令人困惑的科學文獻組合。新研究指出，無論是煮、炒，或是煎，1天只要固定吃1顆蛋，就比較容易出現這種情況。

南澳大學（University of South Australia）的研究作者李明（Ming Li）博士指出，飲食和第二型糖尿病息息相關，因此了解相關飲食因素很重要。她指出，大家經常爭論吃蛋和糖尿病之間的關聯，而這項研究旨在評估長期吃蛋和罹患糖尿病的風險。

李明說，這項研究是專門針對中國境內的民眾所做，許多中國人已從傳統的穀類蔬菜，轉而食用涵蓋較多肉類，零食和蛋在內的加工食品。

研究顯示，中國成人長期大量攝取蛋，如1天超過38公克，就會把罹患糖尿病的風險增加約25％。而1天攝取量超過50公克，也就相當於1顆蛋，則會把罹患糖尿病的風險增為60％，其中女性比男性更明顯。

(中時新聞網)