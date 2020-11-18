新冠肺炎是一種引起呼吸系統疾病的傳染性疾病，但它的傷害遠不止於此。一項大型研究發現，患者痊癒之後，有高達1/5的人有很高的風險罹患失智症、憂鬰症和躁鬰症，這意謂著新冠病毒對人體的傷害不止在呼吸道和肺部，腦部可能也會受損。

權威醫學期刊《刺胳針》11月9日刊登英國牛津大學的一項大型研究，研究人員分析了美國6,900萬人的電子健康記錄，其中包括62,000多名新冠肺炎的患者，結果發現，在90天內，被冠狀病毒感染的人中，有20％被診斷出患有精神疾病，這是同一時段內，其他疾病患者的2倍。

醫學界一直在擔心COVID-19的倖存者，會因病毒傷害腦部而面臨更大的精神健康問題風險，「我們的發現表明這種可能性很大，」參與研究的牛津大學精神病學教授哈里森（Paul Harrison）在接受《路透社》訪問時表示。

精神科醫生塞德（Margaret Seide）醫師指出，新冠病毒對精神健康和身體健康都有影響，目前尚不清楚為什麼新冠病毒會增加精神疾病的風險，可能的原因有很多種。

「眾所周知，在創傷事件倖存之後，失眠，焦慮和抑鬱之類的狀況可能會增加，」塞德表示，這有可能是因為媒體報導強調新冠肺炎的死亡率，患者時刻意識到自己死亡的可能性非常大，「面對死亡的可能性令人恐懼。」

牛津大學的研究發現，患有精神疾病的人被診斷出COVID-19的可能性比沒有精神疾病的人高出65％。（示意圖/Pixabay）

但對身體健康的壓力和擔憂損害心理健康，似乎還不足以解釋高達1/5的患者出現精神疾病。另一個可能的原因是：炎症。

科學家們仍在試圖理解COVID-19，據目前觀察到的情形，「新冠肺炎的患者在患病期間，體內廣泛發炎，包括大腦內部，」塞德指出，「良好的記憶力，穩定的情緒和睡眠之類的東西，是健康大腦的產物，新冠肺炎患者的這些能力，可能因為腦部發炎而受到影響。」

牛津大學的研究還發現，患有精神疾病的人被診斷出COVID-19的可能性比沒有精神疾病的人高出65％。拉古伊博士指出，「我懷疑這可能是因為患有精神疾病的人更有可能表現出危險的行為，讓他們被感染的風險升高，比方他們比正常人更無法接受被隔離，因為這會使他們的精神疾病惡化；此外，患有精神疾病的人也比較難有效控制糖尿病等慢性病，這會增加他們感染COVID-19的風險。

(中時新聞網)