亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），成立全球最大的自由貿易區，我國被排除在外，各界都擔憂未來可能在經濟上會產生衝擊。對此，前立委沈富雄直言，面對RCEP現在只有一個辦法，就是遷廠，要不然關廠，並指出，台灣應要想辦法加入CPTPP。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得唯一的辦法就是遷廠 ，要嘛關廠，我覺得會遷廠」。

沈富雄指出，他現在不太了解的，是為何要把加入CTPP講得那麼難，那是美洲4國，加上左右逢源的7國，而這11國裡面幾乎沒有聽大陸話的，頂多越南，他也忍不住直言，「開放度95%你都怕，那你什麼都不要參加了，台灣不能說你只要拿好的，該犧牲的都不做」。

沈富雄認為，在這種情況下，台灣要趕快去想辦法，美國進去以CPTPP後，記得要把台灣帶進去，如果美國不能把台灣帶進去，「那所有那些什麼台灣法案都是多講的」。

此外，台北市議員游淑慧也發現，前高雄市長韓國瑜過去在總統大選曾提過這一警訊，而當時韓國瑜就在政見發表會中表示，「綜觀台灣對外貿易，台灣已經變成一個孤兒了，中國大陸、韓國、泰國、印尼全部變成一個經濟圈…」。

(中時新聞網)