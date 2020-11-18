原PO在PTT上表示，有位很久沒聯絡的正妹大學同學突然傳訊息說「欸欸，這禮拜天有沒有空阿！」讓他充滿期待。(摘自PTT)

不少人求學時期都曾有過暗戀的經驗，面對心儀的同學的邀約不免感到心花怒放，一位網友近日收到久未聯絡的班花訊息，滿心期待準備赴約，不料內行一看秒懂直呼：別去！

原PO在PTT上表示，有位很久沒聯絡的正妹大學同學突然傳訊息說「欸欸，這禮拜天有沒有空阿！」讓他嚇一跳，想到當初女同學真的很漂亮，原PO樂道「現在約我，是不是肥宅我的春天要來了？這禮拜一起去有需要什麼打扮赴約嗎？」

面對早已心花怒放的原PO，網友看到對話記錄中，女方表示「有個潛能講座想邀請你來參加」、「通過遊戲體驗認識自己」、「介紹我朋友給你認識」，內行一看秒懂表示「是直銷」。

網紛紛表示「有聽過安麗嗎」、「你有夢想嗎，想要翻轉人生嗎」、「下一句，挑戰自己，脫離舒適圈」、「100%直銷，正妹需要業績，乖乖掏錢出來吧肥宅」、「放心，你就算已讀裝死，她也不會發現的」、「明顯是直銷阿」、「建議直接封鎖」。

(中時新聞網)