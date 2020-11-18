空軍第五聯隊26作戰隊隊長蔣正志上校今天傍晚駕駛1架F-16單座戰機進行夜間飛行訓練任務時，在起飛2分鐘後，約在花蓮北面8海浬處突然從雷達光點上消失，高度約6000呎有密雲，但在事發當下與塔台或僚機並未有任何無線電通聯，資深飛官表示，如果排除機械故障，就有可能是發生「雲中錯覺」的空間迷向導致，才會連求救都來不及。

空軍五聯隊長少將謝日升表示，今晚執行夜航訓練的共有4架，蔣正志駕駛2號機，僚機起飛後，雷達就沒有看到F-16，光點最後消失高度粗估6000呎以上，失聯方位約在花蓮機場東北面8海哩，在空軍塔台均未聽聞任何無線電呼叫，雷達亦無顯示。根據軍方初步調查資料，今晚6時，空中小雨，飛行員報告2000呎疏雲，4000呎至7000呎密雲，以上可目視。

根據空軍公佈這架F-16戰機的機務情況，飛行總時間為2861:50小時，上一次週檢是8月23日至9月19日，也就是於今年8月23日進站、9月19日出站，出站後至今派飛51:55小時，共飛52批次。

至於發動機（5X4854）操作時間方面，有4585.30小時，上一次週檢於今年9月12日進站，在10月9日出站，週檢後使用時間44.9小時，均符合標準。

(中時新聞網)