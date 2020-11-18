原PO表示，一位阿姨抽出最底層的一盒安全帽，打開後竟有兩杯喝完的星巴克咖啡。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）常常祭出許多優惠，吸引不少會員前來搶購。最近好市多一款安全帽特價，一位網友卻爆料說在盒內驚見「2瓶星巴克」，直呼太沒有公德心！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，日前到台南好市多件一款安全帽有優惠，賣場內許多民眾都在試戴。正當原PO準備去結帳時，一位阿姨正抽出最底層的一盒安全帽，打開還伴隨驚呼一聲。原PO表示「不誇張！盒子裡面有兩杯喝完的星巴克咖啡（非賣場試喝紙杯）」，令阿姨當下狂呼「也太沒公德心了吧！」

貼文一出，網友也吃驚質疑「 買安全帽送2杯星巴克？不是根本不能帶飲料進去嗎？」、「門口就會管制飲料了吧⋯⋯」、「 我記得手上若拿飲料或食物的中和店會請客人吃完才進場」。

所幸，在貼文底下一名網友坦言，自己當天晚上就拿到同一盒裝星巴克的安全帽，後來已經它轉交給賣場員工。對此，也痛批表示「台灣最美的風景是...」、「缺乏公德心的人很多！就像馬路三寶一樣，遇到就很賭爛！」、「好險，陸客不能來，來了也進不了Costco不然又要賴給人家了」。

所幸，下一名網友坦言，自己當天晚上就拿到同一盒裝星巴克的安全帽，後來已經它轉交給賣場員工。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時新聞網)