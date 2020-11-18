美國總統大選結果，由民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出，其外交政策、兩岸立場備受矚目，據美媒報導，拜登2001年曾投書媒體，主張協助台灣維持民主政體，不過「美國並無義務協防台灣」。前民進黨立委林濁水認為，拜登在大選中的競選政綱中，刪掉「一個中國政策」呼應了這個說法。

據「美國有線電視新聞網（CNN）」16日報導，外界有評論認為，拜登對台灣的支持不如川普，而拜登在選後雖未針對台海問題發言，但從過往經驗研判，他在台灣議題上會比川普軟弱。但拜登長期支持台灣及台灣民選政府，他過去擔任聯邦參議員期間，也曾投票支持1979年《台灣關係法》。

但CNN報導也指出，拜登曾於2001年曾投書媒體，主張協助台灣維持民主政體，對美國也有助益，不過美國並無義務協防台灣，美國總統不應讓台灣把美國捲入台海戰爭，遑論讓北京這麼做。

美國知名期刊《外交政策》（Foreign Policy）對拜登的對台政策進行分析後認為，拜登的對台政策與川普會有很大的不同，他會使用更溫和的言辭，不會像川普那麼強硬，但在行動上做得更多，以維持台海情勢穩定。且拜登曾對外公開指出，「台灣因尋求獨立而發生戰爭，美國不會給予援助」，這些年增加對台軍售，是因為來自大陸的軍事威脅大幅增加，不是為了支持台獨。

曾在1996年台海危機，指揮美國「獨立號」航母戰鬥群前來台海的美軍退役四星上將詹姆斯‧艾理斯（James O. Ellis），10月29日在香港舉行「2020年台灣在印太地區會議」的一場線上研討會，談及協防台灣，他表示，即使美國願意協防，但台灣如果沒有能力，也沒有用。他認為，台灣軍事預算占GDP不到2%，也沒有訓練有素和積極的後備力量，美方內部人士對台灣堅持到底的能力感到悲觀。

林濁水18日凌晨則在臉書回應，「拜登投書『美國沒義務協防台灣』被CNN揭露，很嚴重、很賣台嗎？美國總統川普也曾說『中國像一張桌子，台灣像筆尖』，這嚴不嚴重？川普在打什麼算盤，那都是過去式了」。

他強調，「美國現在進行式」是美國國務卿蓬佩奧所稱的「台灣不是中國的一部份」，且拜登在大選中的競選政綱中，刪掉了「一個中國政策」。

拜登投書說「美國沒義務協防台灣」被CNN揭露。 很嚴重媽？很賣台嗎？ 那麼川普說中國像這桌面，台灣像這筆尖，嚴不嚴重？是在打什麼算盤？ 那都是過去式了。 現在進行式是川普的國務卿說台灣不是中國的一部份，拜登在競選政綱中刪掉了一個中國政策（這本是國民黨的最愛呢）。 由林濁水發佈於 2020年11月17日 星期二

(中時新聞網)