消防車吊掛橡皮汽艇下水救狗，不少民眾在岸邊等待，希望小狗能存活。（程炳璋攝）

小黃狗經急救後仍宣告死亡。（程炳璋攝）

台南市消防局17日深夜11時獲報有人受困運河，趕到現場才知跳入水中的人，是為了救受困水中已4小時的小黃狗，消防人員轉通報動保處，動保人員回頭求助消防單位動用汽艇搭載下水，直到18日凌晨2時許撈起小狗時，狗已筋疲力盡斷氣。

台南市政府3月宣布抓狗捕風捉蛇勤務交給專業單位負責，台南市消防局原則上只救人，不再救動物。這項規定立刻受挑戰，18日一隻小黃狗在動保人員缺乏裝備下，活活在運河中受困7小時溺死。

台南市消防局17日深夜接獲運河救溺勤務，原本以為救人，到場才知起因於1隻小狗。

一群民眾看見運河中有隻狗正在水中游泳，卻找不到上岸的缺口。有民眾稱從晚上7時到深夜11時都看到小狗獨自在水中游著，卻遲遲等不到救援，1名男子乾脆拿著救生圈跳下水救狗，卻反被緊張的狗咬傷，無功而返，岸上的人才打電話求助消防人員。

消防人員先救起水中民眾，再打電話通知動保處人員救狗，動保人員在現場躊躇許久，苦於缺乏專業裝備下水，再回頭請消防人員出動汽艇打撈，一來一往耗費不少時間。

民眾將救難過程發在網路社群媒體中，不少網友留言集氣，希望趕緊救到受困的小狗

直到18日凌晨2時許，消防車載送1艘汽艇到現場，同一時間北區公園路也發生民宅火警，消防人員兩邊忙，消防車吊掛汽艇下水，再趕往北區支援火場勤務。

汽艇搭載消防員與動保人員各1人，駛向河中打撈，在水中撐了7小時的小狗已等不及救援，在水中斷氣。動保人員仍將牠撈起，卻不懂急救，只能送往動物醫院，醫療人員宣告無力回天。

消防人員私下抱怨，救狗已是動保處的業務，結果繞了一大圈還是要消防局出動，最後救不到狗，還影響消防員支援另1處火場勤務。

現場救狗的動保人員訴苦，在寬度過大且有石壁的河道，施救溺水動物只能靠汽艇，動保處目前並無相關硬體裝備，所以仍需消防單位協助。

(中時 )