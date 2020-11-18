五角大廈今天宣布，美國總統川普將在明年元月15日前將駐阿富汗美軍從4500人大幅減至2500人。

五角大廈也宣布，駐伊拉克美軍將由3000人減至2500人。

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）稍後表示，川普希望在明年5月前撤離所有駐阿富汗美軍。川普曾揚言耶誕節前從阿富汗全面撤軍。

批評者說，從阿富汗撤軍將破壞脆弱的安全情勢，損及阿富汗政府與塔利班（Taliban）叛亂分子的和平談判。

(中央社)