五角大廈：明年元月將駐阿富汗美軍大減至2500人 07:192020/11/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五角大廈今天宣布，美國總統川普將在明年元月15日前將駐阿富汗美軍從4500人大幅減至2500人。 五角大廈也宣布，駐伊拉克美軍將由3000人減至2500人。 美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）稍後表示，川普希望在明年5月前撤離所有駐阿富汗美軍。川普曾揚言耶誕節前從阿富汗全面撤軍。 批評者說，從阿富汗撤軍將破壞脆弱的安全情勢，損及阿富汗政府與塔利班（Taliban）叛亂分子的和平談判。 (中央社) #阿富汗 #美軍 #川普 #五角大廈 #大廈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北約秘書長警告：要是美軍撤離阿富汗 反恐作戰將功虧一簣 22:522020/11/17 軍事 莫忘世上苦人多 林濁水斷言：川普對美國貢獻巨大 18:212020/11/17 政治 4年總統任期資產大縮水 美媒：川普財富蒸發20億美元 00:012020/11/18 兩岸 川普王牌律師：掌握數百萬選票被做掉證據 將推翻選舉結果 00:042020/11/17 國際 川普擬在商務部設新職 對中國推強硬政策 11:432020/11/17 國際 《國際政治》川普安插商務部新官員 卸任前強化對陸限制 12:332020/11/17 財經 拜登將公布白宮團隊 威脅川普「不認輸美國就會死更多人」 21:422020/11/17 國際 奔騰思潮：葉慶元》川普落選的啟示 20:432020/11/17 名家 川普下台前將對陸更強硬 傳「粗暴版川普」空降美商務部 11:302020/11/17 國際 川普智囊：不論誰當總統 美現行對華政策理念不可逆轉 16:532020/11/17 兩岸 國際熱門新聞 新研究：1天只吃1顆蛋 糖尿病風險就提高60％ - 國際 美軍抓到大選投票伺服器作弊？美媒：全是假的 - 國際 女遭活埋「剩一顆頭」 掙扎7天逃不出慘死土裡 - 國際 一天一顆蛋 遠離中風、心臟病 - 國際 三管齊下 拜登準備政權交接 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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