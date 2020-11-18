雖然台股又來到歷史高檔前，但大盤已被外資巴了這麼多次，一買超就下殺，一賣超隔天就拉回；因此，阿水不會去特意期待續創新高與否，重點還是在於創新高能不能找出前段班的個股。

上周迎來台股新高，以往在盤中，上午九點到下午一點三十分之間，台股交易以一張為單位。十月二十六日起開放盤中零股交易，九點十分後，每三分鐘就會競價撮合一股至九百九十九股的交易單。

目前市場上零股交易的熱門股，除了台積電外，還有大立光、聯發科、元大台灣50、鴻海、玉山金、玉晶光、國巨等。

大部分零股交易都集中在相對穩健的大型股、熱門存股標的金融股，以及相對高價如大立光、矽力-KY等個股上。

阿水提醒，零股交易有不少小眉角要注意：

第一：手續費原有最低二十元的限制，但為了吸引小資族，不少券商推出最低甚至一元的手續費優惠，如果想要用零股理財的朋友，可搜尋有提供低價手續費的券商。

第二：原本的盤後零股交易還是存在，但是只在兩點三十分撮合一次。盤中較容易用理想的價位買到股票，所以盡量在盤中時間進行零股交易。

第三：零股交易容易讓投資人覺得是小錢而對賺賠無感，但複利的威力不能小覷，建議用百分比概念來投資。比如市場知名的「72法則」，就是把七十二除以你的年報酬率，以複利的操作，就能算出「資金翻倍」需要多少年。比如你零股交易給自己的目標，是至少穩定每年有九％報酬率，那麼七十二除以九就是八，也就是資金要翻倍的時間，約需要八年。當然72法則是一個相對速算的方法，會有一點小小誤差，不過72法則能讓自己的投資有一個目標與調整的依據。

第四：挑對標的最重要。初入市場的投人，可先以三大法人共同合買的類股為研究目標，畢竟三大法人真金白銀的買賣動作，還是很值得參考。

上周三大法人在上市類股中，一共買超五百一十五．三億元，其中外資買超四百四十一．九億元，自營買超九十四．○一億元，投信在上市類股賣超了二十．六一億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

本周的外資與自營持續在買超，而自營的避險部位達五十．三一億元，甚至比自營商自己買賣的四十三．七億元還多，市場短線操作權證的情況相對熱烈。怕追高的投資人，可以多注意指數，不要與月線正乖離過大，一來到三％甚至更多就要謹慎，挑選相對績優的三大法人合買股，若大盤修正跌破月線，我就會採保守觀望的態度來操作。

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(中時新聞網)