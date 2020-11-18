美國國務卿蓬佩奧日前表示「台灣從來不是中國的一部分」，若這句話是在半年前、或是川普贏得連任後發表，對民進黨、特別是獨派人士而言，將會是突破性的成果，但今天蔡英文政府只能重申立場、審慎保持距離。

民進黨過去四年的「聯美抗中」戰略，即使獲得川普政府空前的支持，仍無法跨越一中紅線，反倒讓獨立的空間更形限縮，證明「仇中」路線已經失敗。因此，對於蓬佩奧的激進論點，蔡政府只能保守回應：「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」，以及「台灣過去、現在與未來，都不是中華人民共和國一部分」，軟弱立場引起獨派人士不滿，暴露出民進黨的尷尬處境。

美國總統選舉大勢底定，川普政府理應處於「跛鴨」狀態，但一手擘畫對陸政策的蓬佩奧卻動作不斷，從表示「台灣從來不是中國的一部分」，到宣布台美於十一月二十日舉行「經濟繁榮夥伴對話」，讓兩岸關係再掀波瀾。

蓬佩奧的動機眾說紛紜，但顯然是想要為川普與他個人的對陸政策留下歷史紀錄，累積政治資本，進而框架美國未來政策走向。對此，美台學者卜睿哲、任雪麗等人認為，蓬佩奧的論述不符事實，只會令人感到困惑，大可不必理會。

美國務院十一月十四日重申，美國基於美中「三公報」、《台灣關係法》與「六項保證」的「一個中國」政策，有別於北京政權的「一中原則」，美國對台灣主權不採取任何立場。這基本上就是美國務院亞太助理國務卿史達偉八月底宣示的立場。從美中台官方的回應及學者專家的評論，呈現出美中台關係「新現實」，即便到明年元月二十日拜登宣誓就任，也不會改變。

過去三個月內，從美國務院聲明來看，美國對台灣主權皆不採取任何立場，某種程度上是「戰略模糊」，國務院的發言顯示，蓬佩奧的論述並非美國官方立場。

由此可見，兩岸已有充分的規範、機制與認知：「台灣是中國的一部分，中華民國不是中華人民共和國的一部分。」目前欠缺的是對彼此的善意與信任。蓬佩奧的論調經釐清後，兩岸未來的道路將更明朗。

事實上，台灣今天面對的挑戰，並不僅限於兩岸關係，卻主要源於兩岸關係惡化，如大陸主導的自由貿易協定《區域全面經濟夥伴協定》（ＲＣＥＰ），對台灣傳統產業及金融業必然造成衝擊，若不能跳脫意識形態窠臼，修補兩岸關係，台灣將繼續被排除在區域經濟整合之外，在國際社會更形孤立。

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(中時新聞網)