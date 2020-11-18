美國總統大選結果揭曉，美國主流媒體雖然已經宣布民主黨候選人拜登當選，但現任總統川普並不認帳。有鑑於這次大選通訊投票比例高於以往，再加上雙方陣營票數咬得緊，在拜登就職前，川普是否還會有出人意表的大動作，國際矚目。

台灣民眾之所以關心美國大選，與川普「反中」旗幟鮮明有關，讓台灣民眾將情感投射在他身上。但美國反中情緒高漲，也與大陸近年經濟快速崛起，軍力不斷擴張，威脅到美國「世界老大哥」地位難脫關係。

翻開近代史，美國政府向來最難忍受國際地位遭威脅，昔日蘇聯、日本都曾經嘗過被美國打壓的滋味。現在想起二○一三年大陸國家主席習近平喊出「中國夢」口號，似乎就是讓美國注意力從俄羅斯轉移到大陸的分水嶺，這句口號雖有安內攘外的意味，想給大陸民眾一個奮鬥標的，但似乎喊早了些。畢竟政治是一種藝術，國際政治角力更是如此，國與國角力時，很多事情都是可以做、不能說，因為若講得太大聲，反而成了「棒打出頭鳥」，更難達成原來期待的目標。

同樣的尷尬，發生在台灣對美國大選的態度，外傳蔡英文政府選前力挺川普，還被《華盛頓郵報》爆料，讓拜登陣營有些「吃味」。相對地，大陸官方對美表態就顯得謹慎，大陸民眾雖像台灣一樣熱烈討論美國大選，「川粉」和「拜粉」各自選邊站，但大陸官方立場不為所動，深怕萬一押錯寶，影響自身權益。

美國大選後，很多政治分析家預言，美中台三角關係將全面洗牌。我認為，大陸健全國內經濟、拉近貧富差距是當務之急，尤其川普全力壓制大陸高科技發展，已對大陸經濟造成不小衝擊；隨著拜登即將上台，外界預料美國力壓大陸的作法，未必會如川普時代那般凌厲、直接，但防堵中方的立場不會有明顯轉變。

大陸歷經川普政府的「震撼教育」後，相信對岸領導人也會汲取經驗與教訓，理解到「對抗未必就是上策」，與美國的互動關係應該更和緩。果真如此，不僅有效降溫美國大選前的中美對峙氣氛，也減少兩岸短期內擦槍走火。至少在拜登執政的四年內，兩岸民眾應該不用太煩惱戰爭一觸即發。

不過，距離拜登上任還有一個多月，川普還沒有認輸，甚至仍在號召川粉不要輕易認輸，並且解職國防部長艾斯培，換上親信擔任。這在美國歷屆看守政府中十分罕見，國際情勢會不會再度緊張，全球都靜觀川普是否孤注一擲。與此同時，台灣更應提高警覺，千萬別成為川普與拜登角力戰下的棋子，畢竟這是美國自己的事，台灣若「公親變事主」涉入其中，反而兩面不討好，成為最大的受害者。

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(中時新聞網)