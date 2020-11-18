李千那6月被拍到和是元介一同健身而傳出緋聞，當時女方經紀人表示，是元介為幫她走出與李昶俊（ECHO）分手的情傷，才會密集相處，兩人關係是「友達以上，戀人未滿」。但事隔5個月，本刊直擊李千那隔著口罩，向是元介索吻、勾手，還像個小女孩般賣萌撒嬌，看來兩人現在的感情，根本已經「滿出來」了！

十月三十一日下午一點半，是元介走出台北市南港某民宅，戴著帽子和口罩的他，只露出一雙眼睛，如此小心地遮掩，因為他剛才離開的地點，正是李千那的住處。是元介先到附近取車，接著開車回到社區大門前，迎接同樣全身包得只剩下眼睛的李千那上車，小倆口接著到附近吃飯。

是元介把車開到李千那家樓下，女方包得只露出眼睛，似乎很擔心被認出。（圖／本刊攝影組）

離開李千那住處後，小倆口先到附近的餐廳吃飯。（圖／本刊攝影組）

三點多，是元介驅車載著李千那一起到內湖的健身房運動，兩人穿上類似的白色無袖背心，頗有藉由情侶裝「宣示主權」的意味。當是元介耍Man猛操二頭肌、散發濃濃荷爾蒙時，李千那頻頻轉過頭與他聊天，互動相當甜蜜，看來健身房果真是極佳的煲愛溫床。

傍晚五點多，兩人健身完畢，是元介把車開進附近的小學地下停車場，一下車，李千那和他就像連體嬰般地緊緊黏在一起，還拿出手機來個甜蜜自拍，接著一路緊緊牽著彼此的手，似乎一刻都不願分離。想不到一個平凡無奇的停車場，對小倆口竟有著催情的作用。

李千那見停車場四下無人，便拿起手機揪是元介玩自拍。（圖／本刊攝影組）

走出停車場等候紅綠燈時，李千那拉著是元介的手，接著把臉湊過去，隔著口罩索吻，依偎著對方不停地賣萌撒嬌，開心得像個小女孩。只是，戴著口罩的是元介反應有些平靜，沒有靈活接招。

雖然未公開戀情，但李千那不管走到哪都會勾著是元介的手臂，甚至十指緊扣。（圖／本刊攝影組）

兩人先到附近的便利商店買咖啡，接著再到超市採購肉品、冷凍食物和青菜等食材，是元介還拿了四瓶大罐啤酒。看起來很悠哉的他們，邊逛邊互相討論，畫面有如感情穩定的小夫妻。

逛超市時，李千那依然緊勾著是元介，似乎一刻都不想分開。（圖／本刊攝影組）

準備去牽車的路上，是元介牢牢牽著李千那，洋溢甜蜜氛圍。（圖／本刊攝影組）

半小時後，李千那勾著是元介的手去結帳，再提著戰利品返回停車場取車，之後便一同返回住處。原來，當天是男方的生日，兩人買了許多食材和啤酒，接著想必就是展開一段浪漫的晚餐時光。

採買完畢的兩人，一起回到女方住處共度晚餐時光。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)