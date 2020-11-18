是元介靠著上門送暖，幫失戀的李千那療情傷，成功擄獲美人心，讓友達升格為戀人。談起兩人的緣分，要從二○一三年的電視劇《美味的想念》說起，是元介飾演的男二單戀李千那，但戲外他與該劇的女配角邵雨薇熱戀，李千那則是和ECHO交往；當時是元介這一對，還與李千那開心合照，隔七年他卻換愛李千那，這張合照現在看來十分經典。

拍攝《美味的想念》時，是元介跟邵雨薇熱戀，還曾和李千那開心合照，後來關係的轉變，恐怕他們也沒料想到。（圖／翻攝自李千那微博）

相識多年後，李千那與是元介去年因電視劇《守著陽光守著你》再度合作，在戲裡修成正果，現實中彼此的感情也漸漸升溫，到今年正式發展為戀人。是元介曾透露，與李千那在《守著陽光守著你》中有場吻戲，原先沒有設定兩人要擁吻，他卻情不自禁地親下去，「那是一種好不容易終於擁有彼此的感覺。」

去年李千那生日，還是和當時的男友ECHO一起慶祝。（圖／翻攝自李千那IG）

曾有過一段婚姻的李千那，育有一子一女，與ECHO交往了六年，直到今年六月爆出與是元介的緋聞，外界才知她與ECHO已經分手。當時女方友人表示，李千那因情傷嚴重所以狀態不好，是元介會送吃的到女方家裡或親自下廚，也會相約健身，幫助對方趕快走出情傷。

是元介的社群網站常可見到李千那的身影，兩人也曾一起看舞台劇。（圖／翻攝自是元介臉書）

事後是元介鬆口：「她需要朋友陪，我就帶她運動、吃飯，然後送她回家我就離開了，我希望不要破壞這份情誼，至於未來的事真沒有想過。」李千那的經紀人也承認，他們的狀態是「友達以上」。

全方位發展事業的李千那，去年擔任金馬獎頒獎人，在後台與導演李安合照。（圖／翻攝自李千那臉書）

只是，有異性陪伴走出情傷的李千那，被指「無縫接軌是元介」，讓她在網路發文嗆爆料者「自己發明故事，不當編劇好可惜。」前男友ECHO也跳出來護花，強調雙方是和平協議分手，表示「沒有別的人介入這段感情」，「都是真心付出過，希望接下來會出現的任何難過，都留給我承受就好。」

是元介的情愛史，也同樣精采，二○一六年因女友邵雨薇與張立昂假戲真做，讓他被冠上「綠帽男星」封號；隔年是元介被拍到跟夏如芝一同進出社區，邵雨薇無奈地表示「我才是綠綠的人」，兩個月後，是元介又回話「現在生命中盡可能少碰綠色的東西」，雙方一度陷入口水戰，直到男方澄清「真的沒有綠帽事件」才落幕。

12月底是元介將和溫昇豪、JR、藍鈞天舉辦「男人KTV」演唱會。（圖／翻攝自是元介臉書）

日前李千那被問到與是元介有無發展可能時，表示「感情這件事很難說，也許是認識很久的人，也許又遇到了誰。」並沒有把話說死。十二月底是元介將與溫昇豪、藍鈞天、紀言愷舉辦「男人KTV演唱會」，在記者會上，是元介被問到會不會邀李千那來觀賞，他竟緊抓身旁的溫昇豪求救。

雖然溫昇豪很有義氣地幫腔：「好啦！千那我來約。」不過以他們愛得難分難捨的現況來說，根本不需要旁人幫忙，小倆口不如趕快公開吧！

近年是元介（右2）作品不斷，在電影《親愛的房客》的表現很受稱讚。（台北電影節提供）

(中時新聞網)